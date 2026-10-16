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В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 16.10.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T10:10+0300

2026-10-16T10:10+0300

2026-10-16T10:10+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. "Аэропорт Геленджик. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, геленджик, росавиация