https://1prime.ru/20261016/generatsija-874352140.html
Цивилев: угольная генерация в России будет существовать долгие годы
Цивилев: угольная генерация в России будет существовать долгие годы - 16.10.2026, ПРАЙМ
Цивилев: угольная генерация в России будет существовать долгие годы
Угольная генерация в России будет существовать долгие годы, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Российской энергетической недели. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:37+0300
2026-10-16T17:37+0300
2026-10-16T17:37+0300
россия
азиатско-тихоокеанский регион
москва
сергей цивилев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874352140.jpg?1792161447
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Угольная генерация в России будет существовать долгие годы, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Российской энергетической недели.
"В области электроэнергетики спрос на уголь большой и потребление угля только в электроэнергетике во всех странах мира растет. Только за предыдущие пять лет в Азиатско-Тихоокеанском регионе планируется построить 354 гигаватта электрических мощностей и все на угле. Уж не говоря про спрос на коксующийся уголь", - сказал он, выступая на форуме.
Поэтому угольная позиция останется в области электроэнергетики, будет занимать свое место долгие-долгие годы, продолжил он.
"А у нас в стране мы поддерживаем заявление нашего президента Владимира Владимировича Путина о том, что угля у нас хватит больше, чем на 500 лет. Поэтому угольная генерация будет у нас существовать как часть общей угольной генерации на долгие-долгие годы", - сказал он.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
азиатско-тихоокеанский регион
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азиатско-тихоокеанский регион, москва, сергей цивилев
РОССИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, МОСКВА, Сергей Цивилев
Цивилев: угольная генерация в России будет существовать долгие годы
Цивилев: угольная генерация в России будет существовать долгие годы
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Угольная генерация в России будет существовать долгие годы, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Российской энергетической недели.
"В области электроэнергетики спрос на уголь большой и потребление угля только в электроэнергетике во всех странах мира растет. Только за предыдущие пять лет в Азиатско-Тихоокеанском регионе планируется построить 354 гигаватта электрических мощностей и все на угле. Уж не говоря про спрос на коксующийся уголь", - сказал он, выступая на форуме.
Поэтому угольная позиция останется в области электроэнергетики, будет занимать свое место долгие-долгие годы, продолжил он.
"А у нас в стране мы поддерживаем заявление нашего президента Владимира Владимировича Путина о том, что угля у нас хватит больше, чем на 500 лет. Поэтому угольная генерация будет у нас существовать как часть общей угольной генерации на долгие-долгие годы", - сказал он.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.