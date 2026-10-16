https://1prime.ru/20261016/generatsija-874352140.html

Цивилев: угольная генерация в России будет существовать долгие годы

Цивилев: угольная генерация в России будет существовать долгие годы - 16.10.2026, ПРАЙМ

Цивилев: угольная генерация в России будет существовать долгие годы

Угольная генерация в России будет существовать долгие годы, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Российской энергетической недели. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T17:37+0300

2026-10-16T17:37+0300

2026-10-16T17:37+0300

россия

азиатско-тихоокеанский регион

москва

сергей цивилев

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Угольная генерация в России будет существовать долгие годы, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Российской энергетической недели. "В области электроэнергетики спрос на уголь большой и потребление угля только в электроэнергетике во всех странах мира растет. Только за предыдущие пять лет в Азиатско-Тихоокеанском регионе планируется построить 354 гигаватта электрических мощностей и все на угле. Уж не говоря про спрос на коксующийся уголь", - сказал он, выступая на форуме. Поэтому угольная позиция останется в области электроэнергетики, будет занимать свое место долгие-долгие годы, продолжил он. "А у нас в стране мы поддерживаем заявление нашего президента Владимира Владимировича Путина о том, что угля у нас хватит больше, чем на 500 лет. Поэтому угольная генерация будет у нас существовать как часть общей угольной генерации на долгие-долгие годы", - сказал он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

азиатско-тихоокеанский регион

москва

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россия, азиатско-тихоокеанский регион, москва, сергей цивилев