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The Economist: в Германии вслед за США заговорили о конце поддержки Украины

The Economist: в Германии вслед за США заговорили о конце поддержки Украины - 16.10.2026, ПРАЙМ

The Economist: в Германии вслед за США заговорили о конце поддержки Украины

Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель заявила, что помощь Украине бесполезна и подвергает опасности саму Германию, пишет ИноСМИ со ссылкой на | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T09:47+0300

2026-10-16T09:47+0300

2026-10-16T10:07+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель заявила, что помощь Украине бесполезна и подвергает опасности саму Германию, пишет ИноСМИ со ссылкой на The Economist.По мнению Вайдель, Берлин должен надавить на украинского президента, чтобы прекратить конфликт, а с Россией — заключить дизельную сделку вслед за Дональдом Трампом. Правая популистка утверждает, что Украина уже проиграла России и должна искать мира за столом переговоров. Ее партия уверенно лидирует в опросах и может впервые возглавить правительство одной из федеральных земель — Саксонии-Анхальт."По нашим ключевым вопросам никакие компромиссы невозможны. Это ХДС должен пойти нам навстречу. И если они не поторопятся, то погибнут", — заявила Вайдель, отвечая на вопрос о возможной коалиции с правоцентристами в случае падения "брандмауэра".Она также яростно критикует рост госрасходов Германии, утверждая, что через три года процентные платежи по госдолгу удвоятся, и предлагает сократить энергетические субсидии, иностранную помощь и соцвыплаты. При этом расходы на оборону она сокращать не намерена. Отдельно Вайдель заявила, что утверждения о желании АдГ выйти из еврозоны — "миф", хотя это значилось в предвыборной программе партии год назад. Сегодня Вайдель ратует за реформу, при которой Европейский центральный банк перестанет финансировать страны с непомерной задолженностью, и не сомневается, что Европа шагает к кризису на рынке гособлигаций.

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мировая экономика, украина, алиса вайдель, the economist, адг, дональд трамп, германия, берлин, газ