The Economist: в Германии вслед за США заговорили о конце поддержки Украины
The Economist: Вайдель предлагает Берлину надавить на Киев и заключить сделку с Россией
© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель заявила, что помощь Украине бесполезна и подвергает опасности саму Германию, пишет ИноСМИ со ссылкой на The Economist.
По мнению Вайдель, Берлин должен надавить на украинского президента, чтобы прекратить конфликт, а с Россией — заключить дизельную сделку вслед за Дональдом Трампом. Правая популистка утверждает, что Украина уже проиграла России и должна искать мира за столом переговоров. Ее партия уверенно лидирует в опросах и может впервые возглавить правительство одной из федеральных земель — Саксонии-Анхальт.
"По нашим ключевым вопросам никакие компромиссы невозможны. Это ХДС должен пойти нам навстречу. И если они не поторопятся, то погибнут", — заявила Вайдель, отвечая на вопрос о возможной коалиции с правоцентристами в случае падения "брандмауэра".
Она также яростно критикует рост госрасходов Германии, утверждая, что через три года процентные платежи по госдолгу удвоятся, и предлагает сократить энергетические субсидии, иностранную помощь и соцвыплаты. При этом расходы на оборону она сокращать не намерена. Отдельно Вайдель заявила, что утверждения о желании АдГ выйти из еврозоны — "миф", хотя это значилось в предвыборной программе партии год назад.
Сегодня Вайдель ратует за реформу, при которой Европейский центральный банк перестанет финансировать страны с непомерной задолженностью, и не сомневается, что Европа шагает к кризису на рынке гособлигаций.