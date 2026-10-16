Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ТПП Индонезии: сотрудничество в БРИКС дает ощущение времени - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/glava-874315002.html
Глава ТПП Индонезии: сотрудничество в БРИКС дает ощущение времени
Глава ТПП Индонезии: сотрудничество в БРИКС дает ощущение времени - 16.10.2026, ПРАЙМ
Глава ТПП Индонезии: сотрудничество в БРИКС дает ощущение времени
Сотрудничество в рамках БРИКС дает странам Глобального Юга ощущение, что благодаря объединению усилий наступает их время, заявил глава Торгово-промышленной... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T05:16+0300
2026-10-16T05:16+0300
мировая экономика
россия
джакарта
индонезия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874315002.jpg?1792116973
ДЖАКАРТА, 16 окт - ПРАЙМ. Сотрудничество в рамках БРИКС дает странам Глобального Юга ощущение, что благодаря объединению усилий наступает их время, заявил глава Торгово-промышленной палаты Индонезии (Kadin) Аниндья Бакри на индонезийско-российском деловом форуме в Джакарте, передает корреспондент РИА Новости с мероприятия. "БРИКС - это страны, которые хотят, чтобы, несмотря на нынешние геополитические и геоэкономические вызовы, мы продолжали концентрироваться на росте. И сотрудничество Юг-Юг дает ощущение, что, возможно, если мы объединимся, на этот раз наступит наше время", - заявил Бакри. По его словам, дух товарищества, характерный для отношений Индонезии и России, распространяется и на сообщество БРИКС. Он подчеркнул важность развития торговли и инвестиций, несмотря на нестабильность в мире. "Мы не прекращаем крутить педали. Мы не прекращаем плыть. Мы продолжаем добиваться того, чтобы наша торговля росла, а иностранные инвестиции действительно осуществлялись", - отметил глава ТПП.
джакарта
индонезия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, джакарта, индонезия
Мировая экономика, РОССИЯ, Джакарта, ИНДОНЕЗИЯ
05:16 16.10.2026
 
Глава ТПП Индонезии: сотрудничество в БРИКС дает ощущение времени

Глава ТПП Индонезии Бакри: сотрудничество в рамках БРИКС дает ощущение времени

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ДЖАКАРТА, 16 окт - ПРАЙМ. Сотрудничество в рамках БРИКС дает странам Глобального Юга ощущение, что благодаря объединению усилий наступает их время, заявил глава Торгово-промышленной палаты Индонезии (Kadin) Аниндья Бакри на индонезийско-российском деловом форуме в Джакарте, передает корреспондент РИА Новости с мероприятия.
"БРИКС - это страны, которые хотят, чтобы, несмотря на нынешние геополитические и геоэкономические вызовы, мы продолжали концентрироваться на росте. И сотрудничество Юг-Юг дает ощущение, что, возможно, если мы объединимся, на этот раз наступит наше время", - заявил Бакри.
По его словам, дух товарищества, характерный для отношений Индонезии и России, распространяется и на сообщество БРИКС. Он подчеркнул важность развития торговли и инвестиций, несмотря на нестабильность в мире.
"Мы не прекращаем крутить педали. Мы не прекращаем плыть. Мы продолжаем добиваться того, чтобы наша торговля росла, а иностранные инвестиции действительно осуществлялись", - отметил глава ТПП.
 
Мировая экономикаРОССИЯДжакартаИНДОНЕЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала