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Глава ТПП Индонезии: сотрудничество в БРИКС дает ощущение времени
Глава ТПП Индонезии: сотрудничество в БРИКС дает ощущение времени - 16.10.2026, ПРАЙМ
Глава ТПП Индонезии: сотрудничество в БРИКС дает ощущение времени
Сотрудничество в рамках БРИКС дает странам Глобального Юга ощущение, что благодаря объединению усилий наступает их время, заявил глава Торгово-промышленной... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T05:16+0300
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ДЖАКАРТА, 16 окт - ПРАЙМ. Сотрудничество в рамках БРИКС дает странам Глобального Юга ощущение, что благодаря объединению усилий наступает их время, заявил глава Торгово-промышленной палаты Индонезии (Kadin) Аниндья Бакри на индонезийско-российском деловом форуме в Джакарте, передает корреспондент РИА Новости с мероприятия.
"БРИКС - это страны, которые хотят, чтобы, несмотря на нынешние геополитические и геоэкономические вызовы, мы продолжали концентрироваться на росте. И сотрудничество Юг-Юг дает ощущение, что, возможно, если мы объединимся, на этот раз наступит наше время", - заявил Бакри.
По его словам, дух товарищества, характерный для отношений Индонезии и России, распространяется и на сообщество БРИКС. Он подчеркнул важность развития торговли и инвестиций, несмотря на нестабильность в мире.
"Мы не прекращаем крутить педали. Мы не прекращаем плыть. Мы продолжаем добиваться того, чтобы наша торговля росла, а иностранные инвестиции действительно осуществлялись", - отметил глава ТПП.
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мировая экономика, россия, джакарта, индонезия
Мировая экономика, РОССИЯ, Джакарта, ИНДОНЕЗИЯ
Глава ТПП Индонезии: сотрудничество в БРИКС дает ощущение времени
Глава ТПП Индонезии Бакри: сотрудничество в рамках БРИКС дает ощущение времени
ДЖАКАРТА, 16 окт - ПРАЙМ. Сотрудничество в рамках БРИКС дает странам Глобального Юга ощущение, что благодаря объединению усилий наступает их время, заявил глава Торгово-промышленной палаты Индонезии (Kadin) Аниндья Бакри на индонезийско-российском деловом форуме в Джакарте, передает корреспондент РИА Новости с мероприятия.
"БРИКС - это страны, которые хотят, чтобы, несмотря на нынешние геополитические и геоэкономические вызовы, мы продолжали концентрироваться на росте. И сотрудничество Юг-Юг дает ощущение, что, возможно, если мы объединимся, на этот раз наступит наше время", - заявил Бакри.
По его словам, дух товарищества, характерный для отношений Индонезии и России, распространяется и на сообщество БРИКС. Он подчеркнул важность развития торговли и инвестиций, несмотря на нестабильность в мире.
"Мы не прекращаем крутить педали. Мы не прекращаем плыть. Мы продолжаем добиваться того, чтобы наша торговля росла, а иностранные инвестиции действительно осуществлялись", - отметил глава ТПП.