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Глава ТПП Индонезии предложил российскому бизнесу расширять закупки

Глава ТПП Индонезии предложил российскому бизнесу расширять закупки - 16.10.2026, ПРАЙМ

Глава ТПП Индонезии предложил российскому бизнесу расширять закупки

Глава Торгово-промышленной палаты Индонезии (Kadin) Аниндья Бакри предложил российскому бизнесу расширять закупки индонезийской продукции, передает... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T05:19+0300

2026-10-16T05:19+0300

2026-10-16T05:19+0300

бизнес

россия

индонезия

джакарта

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ДЖАКАРТА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава Торгово-промышленной палаты Индонезии (Kadin) Аниндья Бакри предложил российскому бизнесу расширять закупки индонезийской продукции, передает корреспондент РИА Новости с состоявшегося в Джакарте индонезийско-российского делового форума. "Мне нравится идея, которую обсуждали наши президенты: товарооборот в пять миллиардов долларов можно удвоить за пять лет. И торговля должна быть сбалансированной. В этой связи я хотел бы предложить вам наши товары", - заявил Бакри, обращаясь к российской делегации. Глава ТПП представил каталог с примерами закупок индонезийской продукции международными компаниями. По его словам, около 80 мировых брендов уже приобретают в Индонезии отдельные компоненты для своей продукции. Среди перспективных направлений двусторонней торговли он назвал пальмовое масло, продовольствие, потребительские товары, оборудование, удобрения и продукцию для промышленности. Бакри также отметил возможности для промышленных партнерств: российские компетенции в тяжелой промышленности, по его оценке, дополняют стремление Индонезии развивать производство продукции с более высокой добавленной стоимостью.

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бизнес, россия, индонезия, джакарта