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Глава ТПП Индонезии предложил российскому бизнесу расширять закупки - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Глава ТПП Индонезии предложил российскому бизнесу расширять закупки
Глава ТПП Индонезии предложил российскому бизнесу расширять закупки - 16.10.2026, ПРАЙМ
Глава ТПП Индонезии предложил российскому бизнесу расширять закупки
Глава Торгово-промышленной палаты Индонезии (Kadin) Аниндья Бакри предложил российскому бизнесу расширять закупки индонезийской продукции, передает... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T05:19+0300
2026-10-16T05:19+0300
бизнес
россия
индонезия
джакарта
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ДЖАКАРТА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава Торгово-промышленной палаты Индонезии (Kadin) Аниндья Бакри предложил российскому бизнесу расширять закупки индонезийской продукции, передает корреспондент РИА Новости с состоявшегося в Джакарте индонезийско-российского делового форума. "Мне нравится идея, которую обсуждали наши президенты: товарооборот в пять миллиардов долларов можно удвоить за пять лет. И торговля должна быть сбалансированной. В этой связи я хотел бы предложить вам наши товары", - заявил Бакри, обращаясь к российской делегации. Глава ТПП представил каталог с примерами закупок индонезийской продукции международными компаниями. По его словам, около 80 мировых брендов уже приобретают в Индонезии отдельные компоненты для своей продукции. Среди перспективных направлений двусторонней торговли он назвал пальмовое масло, продовольствие, потребительские товары, оборудование, удобрения и продукцию для промышленности. Бакри также отметил возможности для промышленных партнерств: российские компетенции в тяжелой промышленности, по его оценке, дополняют стремление Индонезии развивать производство продукции с более высокой добавленной стоимостью.
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бизнес, россия, индонезия, джакарта
Бизнес, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Джакарта
05:19 16.10.2026
 
Глава ТПП Индонезии предложил российскому бизнесу расширять закупки

Глава ТПП Индонезии Бакри предложил российскому бизнесу расширять закупки продукции

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ДЖАКАРТА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава Торгово-промышленной палаты Индонезии (Kadin) Аниндья Бакри предложил российскому бизнесу расширять закупки индонезийской продукции, передает корреспондент РИА Новости с состоявшегося в Джакарте индонезийско-российского делового форума.
"Мне нравится идея, которую обсуждали наши президенты: товарооборот в пять миллиардов долларов можно удвоить за пять лет. И торговля должна быть сбалансированной. В этой связи я хотел бы предложить вам наши товары", - заявил Бакри, обращаясь к российской делегации.
Глава ТПП представил каталог с примерами закупок индонезийской продукции международными компаниями. По его словам, около 80 мировых брендов уже приобретают в Индонезии отдельные компоненты для своей продукции.
Среди перспективных направлений двусторонней торговли он назвал пальмовое масло, продовольствие, потребительские товары, оборудование, удобрения и продукцию для промышленности.
Бакри также отметил возможности для промышленных партнерств: российские компетенции в тяжелой промышленности, по его оценке, дополняют стремление Индонезии развивать производство продукции с более высокой добавленной стоимостью.
 
БизнесРОССИЯИНДОНЕЗИЯДжакарта
 
 
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