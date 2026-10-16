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Глава "Системного оператора" рассказал, где можно разместить ЦОДы
Глава "Системного оператора" рассказал, где можно разместить ЦОДы - 16.10.2026, ПРАЙМ
Глава "Системного оператора" рассказал, где можно разместить ЦОДы
Некоторый избыток энергомощностей есть в энергосистеме северо-запада России, а также в Среднем Поволжье - там можно было бы разместить ряд центров обработки... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T08:47+0300
2026-10-16T08:47+0300
2026-10-16T08:47+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Некоторый избыток энергомощностей есть в энергосистеме северо-запада России, а также в Среднем Поволжье - там можно было бы разместить ряд центров обработки данных (ЦОДов) без строительства новой генерации, заявил РИА Новости глава "Системного оператора" Федор Опадчий в кулуарах Российской энергетической недели.
Приоритетными местами для размещения центров обработки данных в России будут территории с профицитом электроэнергии, наличием АЭС или ГЭС, заявил на прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Есть регионы, в которых есть запасы существующих мощностей. И в этом смысле, если по иным технологическим причинам потребление может быть перемещено в этот регион - это, в целом, эффективное решение. У нас, например, сейчас на северо-западе есть определенные избытки, можно подключать потребителей и не строить под это новую генерацию. У нас на Средней Волге есть определенные объемы", - сказал Опадчий.
В Сибири же доступность мощностей зависит от горизонта планирования, объяснил он. Если там будут реализованы проекты, предусмотренные Генсхемой до 2042 года, то будут запасы энергомощностей.
"Если мы проекты Генсхемы не строим, то мы существующим ростом потребления эти объемы выберем", - заключил глава "Системного оператора".
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, москва, михаил мишустин, цод
РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин, ЦОД
Глава "Системного оператора" рассказал, где можно разместить ЦОДы
Глава "Системного оператора" Опадчий: на северо-западе России есть избыток энергомощностей
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Некоторый избыток энергомощностей есть в энергосистеме северо-запада России, а также в Среднем Поволжье - там можно было бы разместить ряд центров обработки данных (ЦОДов) без строительства новой генерации, заявил РИА Новости глава "Системного оператора" Федор Опадчий в кулуарах Российской энергетической недели.
Приоритетными местами для размещения центров обработки данных в России будут территории с профицитом электроэнергии, наличием АЭС или ГЭС, заявил на прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Есть регионы, в которых есть запасы существующих мощностей. И в этом смысле, если по иным технологическим причинам потребление может быть перемещено в этот регион - это, в целом, эффективное решение. У нас, например, сейчас на северо-западе есть определенные избытки, можно подключать потребителей и не строить под это новую генерацию. У нас на Средней Волге есть определенные объемы", - сказал Опадчий.
В Сибири же доступность мощностей зависит от горизонта планирования, объяснил он. Если там будут реализованы проекты, предусмотренные Генсхемой до 2042 года, то будут запасы энергомощностей.
"Если мы проекты Генсхемы не строим, то мы существующим ростом потребления эти объемы выберем", - заключил глава "Системного оператора".
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.