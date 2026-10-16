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Георгиева назвала факторы инфляции и замедления роста экономики - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Георгиева назвала факторы инфляции и замедления роста экономики
Георгиева назвала факторы инфляции и замедления роста экономики - 16.10.2026, ПРАЙМ
Георгиева назвала факторы инфляции и замедления роста экономики
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в своем ежегодном выступлении на совещании руководящих органов МВФ и Всемирного... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T10:07+0300
2026-10-16T10:12+0300
мировая экономика
финансы
бангкок
таиланд
ближний восток
кристалина георгиева
мвф
всемирный банк
вб
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БАНГКОК, 16 окт – ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в своем ежегодном выступлении на совещании руководящих органов МВФ и Всемирного банка, проходящем в Бангкоке, назвала основные факторы, провоцирующие в мире инфляцию и замедление экономического роста. Ежегодные совещания ВБ и МВФ проходят в столице Таиланда 12 – 18 октября. По словам главы МВФ, во-первых, рост инфляции и замедление экономического роста провоцирует шок в энергоснабжении из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. "Ситуация в сфере морских перевозок (энергоносителей – ред.) тоже остается сложной. Ощущается нехватка мощностей по переработке нефти и газа. Странам северных регионов необходимо восстанавливать запасы топлива в преддверии зимы", - сказала она. Во-вторых, продолжила Георгиева, высокий уровень долга и бюджетные дефициты снижают способность стран противостоять потрясениям, а также могут способствовать росту инфляции. В-третьих, стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, действительно, стимулирует рост, но в краткосрочной перспективе оно также подстегивает инфляцию. "Развитие искусственного интеллекта требует создания масштабной инфраструктуры, что все чаще финансируется за счет заемных средств. Безусловно, рост производительности (за счет ИИ – ред.) уже наблюдается, и ожидается его дальнейшее увеличение, однако пока неясно, в каком объеме и как быстро это произойдет", - сказала глава МВФ. Кроме того, добавила она, в этом году явление "супер-Эль-Ниньо" усиливает инфляционное давление, влияя на цены на продовольствие — что сильнее всего бьет по бедным слоям населения — и вызывая другие негативные последствия.
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мировая экономика, финансы, бангкок, таиланд, ближний восток, кристалина георгиева, мвф, всемирный банк, вб
Мировая экономика, Финансы, БАНГКОК, ТАИЛАНД, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Кристалина Георгиева, МВФ, Всемирный банк, ВБ
10:07 16.10.2026 (обновлено: 10:12 16.10.2026)
 
Георгиева назвала факторы инфляции и замедления роста экономики

Глава МВФ Георгиева назвала факторы, провоцирующие инфляцию и замедление роста экономики

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БАНГКОК, 16 окт – ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в своем ежегодном выступлении на совещании руководящих органов МВФ и Всемирного банка, проходящем в Бангкоке, назвала основные факторы, провоцирующие в мире инфляцию и замедление экономического роста.
Ежегодные совещания ВБ и МВФ проходят в столице Таиланда 12 – 18 октября.
По словам главы МВФ, во-первых, рост инфляции и замедление экономического роста провоцирует шок в энергоснабжении из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.
"Ситуация в сфере морских перевозок (энергоносителей – ред.) тоже остается сложной. Ощущается нехватка мощностей по переработке нефти и газа. Странам северных регионов необходимо восстанавливать запасы топлива в преддверии зимы", - сказала она.
Во-вторых, продолжила Георгиева, высокий уровень долга и бюджетные дефициты снижают способность стран противостоять потрясениям, а также могут способствовать росту инфляции.
В-третьих, стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, действительно, стимулирует рост, но в краткосрочной перспективе оно также подстегивает инфляцию.
"Развитие искусственного интеллекта требует создания масштабной инфраструктуры, что все чаще финансируется за счет заемных средств. Безусловно, рост производительности (за счет ИИ – ред.) уже наблюдается, и ожидается его дальнейшее увеличение, однако пока неясно, в каком объеме и как быстро это произойдет", - сказала глава МВФ.
Кроме того, добавила она, в этом году явление "супер-Эль-Ниньо" усиливает инфляционное давление, влияя на цены на продовольствие — что сильнее всего бьет по бедным слоям населения — и вызывая другие негативные последствия.
 
Мировая экономикаФинансыБАНГКОКТАИЛАНДБЛИЖНИЙ ВОСТОККристалина ГеоргиеваМВФВсемирный банкВБ
 
 
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