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Глава МВФ поддержала ужесточение монетарной политики развитых стран
Глава МВФ поддержала ужесточение монетарной политики развитых стран - 16.10.2026, ПРАЙМ
Глава МВФ поддержала ужесточение монетарной политики развитых стран
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своем ежегодном выступлении на совещании руководящих органов МВФ и Всемирного | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T10:16+0300
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БАНГКОК, 16 окт – ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своем ежегодном выступлении на совещании руководящих органов МВФ и Всемирного банка, проходящем в Бангкоке, заявила, что поддерживает недавний курс ряда экономически развитых государств на ужесточение монетарной политики, но призывает к проведению бюджетной консолидации.
"Мы в МВФ поддерживаем недавний курс на ужесточение кредитно-денежной политики и решительную риторику Федеральной резервной системы США, Европейского центрального банка и Банка Японии. Стоит помнить: лучше повышать ставки сегодня, чем упустить момент и быть вынужденными действовать гораздо более жестко — повышать ставки еще сильнее — в будущем", - сказала она.
Тем не менее, такое ужесточение увеличивает расходы правительств на обслуживание государственного долга, продолжила она.
"Итак, в какой ситуации мы находимся? Главный вывод, от которого никуда не деться, заключается в том, что для сохранения стабильности большинству стран с высоким уровнем долга необходима бюджетная консолидация", - сказала Георгиева.
По ее словам, правительствам следует разработать заслуживающие доверия среднесрочные бюджетные планы, в ряде случаев подкрепленные мерами, принимаемыми на начальном этапе.
"Наш призыв к бюджетной сдержанности особенно актуален для стран, имеющих развитые экономики с высоким уровнем долга и дефицита бюджета. Это важно не только для них самих, но и для того, чтобы они могли помочь другим, поскольку их действия могут оказывать существенное влияние на остальной мир", - сказала Георгиева.
Она предложила странам с большим госдолгом разработать планы, которые минимизируют издержки для будущего экономического роста.
"Им необходимо защитить наиболее уязвимые слои общества. Кроме того, фискальные реформы должны дополняться структурными мерами, направленными на повышение потенциала экономического роста", - сказала глава МВФ.
"Мы знаем, что бюджетная консолидация — процесс сложный, всегда и везде. Политикам необходимо объяснить, почему она необходима", - подчеркнула она.
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финансы, мировая экономика, бангкок, сша, кристалина георгиева, мвф, всемирный банк, банк японии
Финансы, Мировая экономика, БАНГКОК, США, Кристалина Георгиева, МВФ, Всемирный банк, Банк Японии
Глава МВФ поддержала ужесточение монетарной политики развитых стран
Глава МВФ Георгиева призвала к бюджетной консолидации для сохранения стабильности
БАНГКОК, 16 окт – ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своем ежегодном выступлении на совещании руководящих органов МВФ и Всемирного банка, проходящем в Бангкоке, заявила, что поддерживает недавний курс ряда экономически развитых государств на ужесточение монетарной политики, но призывает к проведению бюджетной консолидации.
"Мы в МВФ поддерживаем недавний курс на ужесточение кредитно-денежной политики и решительную риторику Федеральной резервной системы США, Европейского центрального банка и Банка Японии. Стоит помнить: лучше повышать ставки сегодня, чем упустить момент и быть вынужденными действовать гораздо более жестко — повышать ставки еще сильнее — в будущем", - сказала она.
Тем не менее, такое ужесточение увеличивает расходы правительств на обслуживание государственного долга, продолжила она.
"Итак, в какой ситуации мы находимся? Главный вывод, от которого никуда не деться, заключается в том, что для сохранения стабильности большинству стран с высоким уровнем долга необходима бюджетная консолидация", - сказала Георгиева.
По ее словам, правительствам следует разработать заслуживающие доверия среднесрочные бюджетные планы, в ряде случаев подкрепленные мерами, принимаемыми на начальном этапе.
"Наш призыв к бюджетной сдержанности особенно актуален для стран, имеющих развитые экономики с высоким уровнем долга и дефицита бюджета. Это важно не только для них самих, но и для того, чтобы они могли помочь другим, поскольку их действия могут оказывать существенное влияние на остальной мир", - сказала Георгиева.
Она предложила странам с большим госдолгом разработать планы, которые минимизируют издержки для будущего экономического роста.
"Им необходимо защитить наиболее уязвимые слои общества. Кроме того, фискальные реформы должны дополняться структурными мерами, направленными на повышение потенциала экономического роста", - сказала глава МВФ.
"Мы знаем, что бюджетная консолидация — процесс сложный, всегда и везде. Политикам необходимо объяснить, почему она необходима", - подчеркнула она.