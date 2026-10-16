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Глава ЕЦБ Лагард может досрочно покинуть пост и возглавить ВЭФ

Глава ЕЦБ Лагард может досрочно покинуть пост и возглавить ВЭФ - 16.10.2026, ПРАЙМ

Глава ЕЦБ Лагард может досрочно покинуть пост и возглавить ВЭФ

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард может досрочно оставить свой пост и возглавить Всемирный экономический форум (ВЭФ), сообщает... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T10:37+0300

2026-10-16T10:37+0300

2026-10-16T10:37+0300

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БЕРЛИН, 16 окт - ПРАЙМ. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард может досрочно оставить свой пост и возглавить Всемирный экономический форум (ВЭФ), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники. Срок полномочий Лагард на посту главы ЕЦБ истекает в октябре 2027 года. "Всемирный экономический форум (ВЭФ) может назначить главу ЕЦБ Кристин Лагард своим новым председателем уже в ноябре", - говорится в публикации. По информации агентства, голосование по кандидатуре Лагард может состояться на заседании попечительского совета ВЭФ 2 ноября. Источники Рейтер отмечают, что ее избрание главой ВЭФ не гарантировано, однако она пользуется широкой поддержкой внутри попечительского совета. Досрочный уход Лагард должен позволить лидерам стран Евросоюза согласовать кандидатуру ее преемника еще до президентских выборов во Франции в апреле 2027 года. Как пишет Рейтер, наиболее вероятными кандидатами на замену Лагард в ЕЦБ считаются бывшие главы Нидерландского банка и Банка Испании Клаас Кнот и Пабло Эрнандес де Кос.

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мировая экономика, франция, кристин лагард, ецб, вэф, ес