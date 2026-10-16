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Глава ФРС США отказался предвосхищать решения по денежно-кредитной политике

Глава ФРС США отказался предвосхищать решения по денежно-кредитной политике - 16.10.2026, ПРАЙМ

Глава ФРС США отказался предвосхищать решения по денежно-кредитной политике

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевин Уорш, выступая на ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в Бангкоке, отказался заранее говорить, какие... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T11:05+0300

2026-10-16T11:05+0300

2026-10-16T11:05+0300

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БАНГКОК, 16 окт - ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевин Уорш, выступая на ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в Бангкоке, отказался заранее говорить, какие решения по денежно-кредитной политике регулятор может принять на оставшихся до конца года заседаниях. "Я не предвосхищаю решения заседаний. Я не считаю правильным сейчас говорить, какие решения могут быть приняты на заседаниях, которые нам предстоят до конца этого года", - заявил Уорш. Он напомнил, что около месяца назад ФРС сократила степень стимулирования денежно-кредитной политики, отметив приверженность обеспечению ценовой стабильности. По словам главы ФРС, регулятор продолжит оценивать динамику экономического роста, занятости и инфляции перед следующими решениями. "Я сделал определенные выводы около месяца назад. Следующие выводы я сделаю на октябрьском и декабрьском заседаниях", - отметил Уорш. Он добавил, что между заседаниями намерен уделять большое внимание оценкам коллег из других центральных банков, поскольку решения ФРС влияют на мировую экономику, а политика других стран в свою очередь отражается на США. Кроме этого, Уорш отметил, что инфляция остается общей проблемой для многих стран, и в последние месяцы в большинстве государств происходило синхронное ужесточение денежно-кредитной политики. ФРС США 16 сентября впервые с 2023 года повысила базовую процентную ставку - до 3,75-4% годовых. Регулятор тогда заявлял, что эта мера будет способствовать более своевременному возвращению инфляции к целевому показателю комитета по открытым рынкам в 2%.

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финансы, сша, бангкок, мвф, всемирный банк