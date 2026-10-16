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Глава Армянской АЭС заявил о стратегическом значении атомной энергетики

Глава Армянской АЭС заявил о стратегическом значении атомной энергетики - 16.10.2026, ПРАЙМ

Глава Армянской АЭС заявил о стратегическом значении атомной энергетики

Атомная энергетика имеет стратегическое значение для Армении и важна для обеспечения энергетической безопасности и стабильности Закавказья, заявил гендиректор... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T11:26+0300

2026-10-16T11:26+0300

2026-10-16T11:26+0300

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ЕРЕВАН, 16 окт - ПРАЙМ. Атомная энергетика имеет стратегическое значение для Армении и важна для обеспечения энергетической безопасности и стабильности Закавказья, заявил гендиректор Армянской АЭС Эдуард Мартиросян. "​Атомная энергетика для Армении имеет стратегическое значение... Обеспечивает значительную часть электроэнергии страны и является одним из ключевых элементов ее энергетической безопасности... Я убежден, что развитие атомной энергетики, основанное на безопасности, профессионализме, доверии и обмене опытом, является важным вкладом в энергетическую безопасность и стабильность на Южном Кавказе" - сказал Мартиросян во время круглого стола в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя". По его словам, атомная энергетика обеспечивает в Армении это 30-40% электроснабжения. "Для нас безопасность станции — это не только вопрос соблюдения технических требований, это - долгосрочная ответственность перед государством, обществом и будущими поколениями", - подчеркнул Мартиросян. Он добавил, что на протяжении последних лет на Армянской АЭС реализован масштабный комплекс реконструкции и модернизации, обновлены основные технологические системы и оборудование, системы управления и электроснабжения, инженерно-производственная инфраструктура. "​Эта работа продолжилась и в рамках продления срока эксплуатации станции, которая была завершена успешно при помощи наших коллег, в том числе и "Росатома", в этом году. ​Мы продлили станцию и думаем, эта работа будет продолжаться ближайшие несколько лет", - подчеркнул директор станции. Он отметил, что ​продление срока эксплуатации станции не является самоцелью. "Это последовательный процесс, позволяющий комплексно оценивать состояние станции, учесть накопленный опыт. Мартиросян напомнил, что в рамках процесса продления срока эксплуатации Армянской АЭС правительством Армении было выделено около полумиллиарда долларов. "Это две масштабные программы, которые были проведены именно за эти несколько, 6-8 лет. ​Такой объем средств наглядно демонстрирует тот приоритет, который государство придает безопасности и надежной эксплуатации Армянской АЭС", - заявил Мартиросян. Он добавил также, что ​Армянская АЭС на протяжении многих лет тесно взаимодействует с МАГАТЭ. "​Последняя миссия МАГАТЭ по вопросам безопасности по продлению срока эксплуатации станции была в 2025 году, и было выдано заключение о соответствии требованиям безопасности, в том числе и по сейсмической безопасности, что имеет очень важное значение для региона в целом. Для нас взаимодействие с международными организациями имеет важную роль. Это и подход, и сопоставление их с международными требованиями и лучшей мировой практикой... Для нас принципиально важно продолжать эту работу, развивать станцию и персонал, и поддерживать открытое профессиональное сотрудничество с международным ядерным сообществом и коллегами в регионе", - заявил Мартиросян. В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенных в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.

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россия, армения, закавказье, росатом, магатэ