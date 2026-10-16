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Глава Dimaz Group предложил запустить чартеры между Мумбаи и Казанью

Глава Dimaz Group предложил запустить чартеры между Мумбаи и Казанью - 16.10.2026, ПРАЙМ

Глава Dimaz Group предложил запустить чартеры между Мумбаи и Казанью

Стоит оценить целесообразность запуска чартерных рейсов между Мумбаи и Казанью, которые в перспективе могут стать регулярными, сказал председатель Dimaz Group... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T16:57+0300

2026-10-16T16:57+0300

2026-10-16T16:57+0300

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КАЗАНЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Стоит оценить целесообразность запуска чартерных рейсов между Мумбаи и Казанью, которые в перспективе могут стать регулярными, сказал председатель Dimaz Group Маниш Сингал на бизнес-форуме "ТАЙМ" в Казани. Dimaz Group работает в сферах авиации, логистики, международной торговли, пищевой промышленности, туризма и организации деловых мероприятий По словам Сингала, туризм формирует интерес к региону, а авиасообщение улучшает транспортную доступность. Основной площадкой для продвижения Татарстана в Индии, считает он, станет Мумбаи. "Для оценки спроса, коммерческой целесообразности перевозок и условий их организации предлагаю создать совместную рабочую группу с участием авиакомпаний, аэропорта Казани, логистических операторов и профильных ведомств. Необходимо также учитывать действующие международные ограничения и условия работы транспортной отрасли", - сказал Сингал. Он также предложил изучить возможность создания грузового коридора между Индией и Казанью для перевозки фармацевтической продукции, электроники, текстиля и промышленных комплектующих. Второй российско-индийский бизнес-форум "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" проходит в Казани 14-17 октября. В его работе участвуют 33 региона России и 24 штата Индии. Впервые состоявшийся в прошлом году форум "TIME" зарекомендовал себя в качестве уникальной площадки по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Индии. В нем приняли участие порядка 3,5 тысячи человек, было подписано 19 соглашений о сотрудничестве.

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бизнес, россия, казань, индия, татарстан