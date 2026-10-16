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Глава Минфина Швейцарии предупредила о риске кризиса евро
Глава Минфина Швейцарии предупредила о риске кризиса евро - 16.10.2026, ПРАЙМ
Глава Минфина Швейцарии предупредила о риске кризиса евро
Высокий внешний долг стран ЕС, в особенности Франции, может привести к кризису евро, считает глава министерства финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T23:40+0300
2026-10-16T23:40+0300
2026-10-16T23:40+0300
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ЖЕНЕВА, 16 окт – ПРАЙМ. Высокий внешний долг стран ЕС, в особенности Франции, может привести к кризису евро, считает глава министерства финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер.
"Из-за глубокой международной взаимосвязанности мы также остаемся уязвимыми – например, в случае возникновения долгового кризиса, вызванного государственным долгом крупных стран. В первую очередь я имею в виду Соединенные Штаты, но также и Европу. Возьмем, к примеру, Францию: ситуация там может привести к кризису евро", - сказала она в эфире радиостанции SRF.
По ее словам, серьезные опасения вызывают также другие факторы. С одной стороны, речь идет о финансовой устойчивости и вероятности рыночных коррекций. С другой стороны, беспокойство вызывают цены на энергоносители и все более критическая ситуация с энергоснабжением.
"Все это может привести к замедлению экономического роста", - отметила она.
В сентябре газета Monde сообщила, что государственный долг Франции возрос до 119% ВВП, что стало самым высоким показателем с 1946 года.
Согласно Национальному институту статистики (Insee), по состоянию на конец июня объем государственного долга Франции составил 3,596 триллиона евро. Ожидается, что эта цифра продолжит расти.
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мировая экономика, франция, швейцария, европа, ес
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ЕВРОПА, ЕС
Глава Минфина Швейцарии предупредила о риске кризиса евро
Келлер-Зуттер: высокий внешний долг Франции может привести к кризису евро
ЖЕНЕВА, 16 окт – ПРАЙМ. Высокий внешний долг стран ЕС, в особенности Франции, может привести к кризису евро, считает глава министерства финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер.
"Из-за глубокой международной взаимосвязанности мы также остаемся уязвимыми – например, в случае возникновения долгового кризиса, вызванного государственным долгом крупных стран. В первую очередь я имею в виду Соединенные Штаты, но также и Европу. Возьмем, к примеру, Францию: ситуация там может привести к кризису евро", - сказала она в эфире радиостанции SRF.
По ее словам, серьезные опасения вызывают также другие факторы. С одной стороны, речь идет о финансовой устойчивости и вероятности рыночных коррекций. С другой стороны, беспокойство вызывают цены на энергоносители и все более критическая ситуация с энергоснабжением.
"Все это может привести к замедлению экономического роста", - отметила она.
В сентябре газета Monde сообщила, что государственный долг Франции возрос до 119% ВВП, что стало самым высоким показателем с 1946 года.
Согласно Национальному институту статистики (Insee), по состоянию на конец июня объем государственного долга Франции составил 3,596 триллиона евро. Ожидается, что эта цифра продолжит расти.