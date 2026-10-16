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Глава Минфина Швейцарии предупредила о риске кризиса евро

Глава Минфина Швейцарии предупредила о риске кризиса евро - 16.10.2026, ПРАЙМ

Глава Минфина Швейцарии предупредила о риске кризиса евро

Высокий внешний долг стран ЕС, в особенности Франции, может привести к кризису евро, считает глава министерства финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T23:40+0300

2026-10-16T23:40+0300

2026-10-16T23:40+0300

мировая экономика

франция

швейцария

европа

ес

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ЖЕНЕВА, 16 окт – ПРАЙМ. Высокий внешний долг стран ЕС, в особенности Франции, может привести к кризису евро, считает глава министерства финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. "Из-за глубокой международной взаимосвязанности мы также остаемся уязвимыми – например, в случае возникновения долгового кризиса, вызванного государственным долгом крупных стран. В первую очередь я имею в виду Соединенные Штаты, но также и Европу. Возьмем, к примеру, Францию: ситуация там может привести к кризису евро", - сказала она в эфире радиостанции SRF. По ее словам, серьезные опасения вызывают также другие факторы. С одной стороны, речь идет о финансовой устойчивости и вероятности рыночных коррекций. С другой стороны, беспокойство вызывают цены на энергоносители и все более критическая ситуация с энергоснабжением. "Все это может привести к замедлению экономического роста", - отметила она. В сентябре газета Monde сообщила, что государственный долг Франции возрос до 119% ВВП, что стало самым высоким показателем с 1946 года. Согласно Национальному институту статистики (Insee), по состоянию на конец июня объем государственного долга Франции составил 3,596 триллиона евро. Ожидается, что эта цифра продолжит расти.

франция

швейцария

европа

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мировая экономика, франция, швейцария, европа, ес