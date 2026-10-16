https://1prime.ru/20261016/gosduma-874313256.html
В Госдуме рассказали, когда работник был на больничном
В Госдуме рассказали, когда работник был на больничном - 16.10.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, когда работник был на больничном
Время, когда работник был на больничном, всегда засчитывается в его страховой стаж, рассказала РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T01:30+0300
2026-10-16T01:30+0300
2026-10-16T01:30+0300
общество
россия
госдума
лдпр
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874313256.jpg?1792103406
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Время, когда работник был на больничном, всегда засчитывается в его страховой стаж, рассказала РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР).
"Если трудоустройство официальное и работодатель перечисляет за сотрудника страховые взносы в Соцфонд, периоды временной нетрудоспособности работника, то есть время, проведенное на больничном, всегда будут учитываться в страховом стаже, дающем право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. И болезнь – не основание для его отмены", - сказала Кавшар.
Депутат добавила, что, если работник заболел до начала отпуска, по заявлению даты начала отдыха можно сдвинуть. В случае если недуг застал уже во время отпуска, работник вправе его продлить или сдвинуть на другие даты, пояснила парламентарий.
Кавшар, тем не менее, уточнила, что в периоды длительных больничных работник существенно теряет в доходах, что потом может довольно серьезно повлиять на размер отпускных.
"Размер зависит от того, какой размер среднего заработка и сколько фактически отработанных рабочих дней придется на расчетный период к началу отпуска. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев", - указала депутат.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, госдума, лдпр
Общество , РОССИЯ, Госдума, ЛДПР
В Госдуме рассказали, когда работник был на больничном
Депутат Кавшар: время, проведенное на больничном, всегда засчитывается в страховой стаж
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Время, когда работник был на больничном, всегда засчитывается в его страховой стаж, рассказала РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР).
"Если трудоустройство официальное и работодатель перечисляет за сотрудника страховые взносы в Соцфонд, периоды временной нетрудоспособности работника, то есть время, проведенное на больничном, всегда будут учитываться в страховом стаже, дающем право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. И болезнь – не основание для его отмены", - сказала Кавшар.
Депутат добавила, что, если работник заболел до начала отпуска, по заявлению даты начала отдыха можно сдвинуть. В случае если недуг застал уже во время отпуска, работник вправе его продлить или сдвинуть на другие даты, пояснила парламентарий.
Кавшар, тем не менее, уточнила, что в периоды длительных больничных работник существенно теряет в доходах, что потом может довольно серьезно повлиять на размер отпускных.
"Размер зависит от того, какой размер среднего заработка и сколько фактически отработанных рабочих дней придется на расчетный период к началу отпуска. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев", - указала депутат.