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В Госдуме рассказали, когда работник был на больничном

В Госдуме рассказали, когда работник был на больничном - 16.10.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, когда работник был на больничном

Время, когда работник был на больничном, всегда засчитывается в его страховой стаж, рассказала РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T01:30+0300

2026-10-16T01:30+0300

2026-10-16T01:30+0300

общество

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Время, когда работник был на больничном, всегда засчитывается в его страховой стаж, рассказала РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР). "Если трудоустройство официальное и работодатель перечисляет за сотрудника страховые взносы в Соцфонд, периоды временной нетрудоспособности работника, то есть время, проведенное на больничном, всегда будут учитываться в страховом стаже, дающем право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. И болезнь – не основание для его отмены", - сказала Кавшар. Депутат добавила, что, если работник заболел до начала отпуска, по заявлению даты начала отдыха можно сдвинуть. В случае если недуг застал уже во время отпуска, работник вправе его продлить или сдвинуть на другие даты, пояснила парламентарий. Кавшар, тем не менее, уточнила, что в периоды длительных больничных работник существенно теряет в доходах, что потом может довольно серьезно повлиять на размер отпускных. "Размер зависит от того, какой размер среднего заработка и сколько фактически отработанных рабочих дней придется на расчетный период к началу отпуска. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев", - указала депутат.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, госдума, лдпр