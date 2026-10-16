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В Госдуме рассказали, когда работник был на больничном - 16.10.2026, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали, когда работник был на больничном
В Госдуме рассказали, когда работник был на больничном - 16.10.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, когда работник был на больничном
Время, когда работник был на больничном, всегда засчитывается в его страховой стаж, рассказала РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T01:30+0300
2026-10-16T01:30+0300
общество
россия
госдума
лдпр
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Время, когда работник был на больничном, всегда засчитывается в его страховой стаж, рассказала РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР). "Если трудоустройство официальное и работодатель перечисляет за сотрудника страховые взносы в Соцфонд, периоды временной нетрудоспособности работника, то есть время, проведенное на больничном, всегда будут учитываться в страховом стаже, дающем право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. И болезнь – не основание для его отмены", - сказала Кавшар. Депутат добавила, что, если работник заболел до начала отпуска, по заявлению даты начала отдыха можно сдвинуть. В случае если недуг застал уже во время отпуска, работник вправе его продлить или сдвинуть на другие даты, пояснила парламентарий. Кавшар, тем не менее, уточнила, что в периоды длительных больничных работник существенно теряет в доходах, что потом может довольно серьезно повлиять на размер отпускных. "Размер зависит от того, какой размер среднего заработка и сколько фактически отработанных рабочих дней придется на расчетный период к началу отпуска. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев", - указала депутат.
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40
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общество , россия, госдума, лдпр
Общество , РОССИЯ, Госдума, ЛДПР
01:30 16.10.2026
 
В Госдуме рассказали, когда работник был на больничном

Депутат Кавшар: время, проведенное на больничном, всегда засчитывается в страховой стаж

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Время, когда работник был на больничном, всегда засчитывается в его страховой стаж, рассказала РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР).
"Если трудоустройство официальное и работодатель перечисляет за сотрудника страховые взносы в Соцфонд, периоды временной нетрудоспособности работника, то есть время, проведенное на больничном, всегда будут учитываться в страховом стаже, дающем право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. И болезнь – не основание для его отмены", - сказала Кавшар.
Депутат добавила, что, если работник заболел до начала отпуска, по заявлению даты начала отдыха можно сдвинуть. В случае если недуг застал уже во время отпуска, работник вправе его продлить или сдвинуть на другие даты, пояснила парламентарий.
Кавшар, тем не менее, уточнила, что в периоды длительных больничных работник существенно теряет в доходах, что потом может довольно серьезно повлиять на размер отпускных.
"Размер зависит от того, какой размер среднего заработка и сколько фактически отработанных рабочих дней придется на расчетный период к началу отпуска. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев", - указала депутат.
 
ОбществоРОССИЯГосдумаЛДПР
 
 
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