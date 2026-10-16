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В Гренландии предложили запретить глубоководную добычу полезных ископаемых
В Гренландии предложили запретить глубоководную добычу полезных ископаемых - 16.10.2026, ПРАЙМ
В Гренландии предложили запретить глубоководную добычу полезных ископаемых
Парламент Гренландии предложил ввести запрет на глубоководную добычу полезных ископаемых до декабря 2029 года, передает агентство Ritzau. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T09:09+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Парламент Гренландии предложил ввести запрет на глубоководную добычу полезных ископаемых до декабря 2029 года, передает агентство Ritzau.
"Парламент Гренландии предлагает запретить глубоководную добычу полезных ископаемых", - говорится в сообщении агентства, которое приводит телерадиокомпания DR.
По данным Ritzau, предполагается, что запрет будет действовать до 31 декабря 2029 года с возможностью продления. Как ожидается, правительство может представить соответствующий законопроект на весенней сессии парламента в 2027 году.
В конце сентября госсекретарь США Марко Рубио допустил совместную добычу редкоземельных минералов в Гренландии после заключения сделки с местными властями. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что в Гренландии скоро начнутся масштабные работы по разведыванию нефти, газа и минералов. Датский МИД, в свою очередь, призвал США вести разведывание нефти, газа и минералов на острове в соответствии с его законодательством.
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Газ, Гренландия, США, Марко Рубио, Марк Рубио, Дональд Трамп, МИД
В Гренландии предложили запретить глубоководную добычу полезных ископаемых
Ritzau: парламент Гренландии предложил запретить глубоководную добычу полезных ископаемых
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Парламент Гренландии предложил ввести запрет на глубоководную добычу полезных ископаемых до декабря 2029 года, передает агентство Ritzau.
"Парламент Гренландии предлагает запретить глубоководную добычу полезных ископаемых", - говорится в сообщении агентства, которое приводит телерадиокомпания DR.
По данным Ritzau, предполагается, что запрет будет действовать до 31 декабря 2029 года с возможностью продления. Как ожидается, правительство может представить соответствующий законопроект на весенней сессии парламента в 2027 году.
В конце сентября госсекретарь США Марко Рубио допустил совместную добычу редкоземельных минералов в Гренландии после заключения сделки с местными властями. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что в Гренландии скоро начнутся масштабные работы по разведыванию нефти, газа и минералов. Датский МИД, в свою очередь, призвал США вести разведывание нефти, газа и минералов на острове в соответствии с его законодательством.