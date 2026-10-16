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Потребление газа в России по итогам года составит более 400 млрд кубометров
Потребление газа в России по итогам года составит более 400 млрд кубометров - 16.10.2026, ПРАЙМ
Потребление газа в России по итогам года составит более 400 млрд кубометров
Потребление газа в России по итогам года составит 401,8 миллиарда кубометров, а к 2028 году вырастет до 413 миллиардов, заявил журналистам глава компании... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T12:38+0300
2026-10-16T12:38+0300
2026-10-16T12:38+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Потребление газа в России по итогам года составит 401,8 миллиарда кубометров, а к 2028 году вырастет до 413 миллиардов, заявил журналистам глава компании "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов на полях Российской энергетической недели. "В 2026 году ожидаемый объем потребления газа из всех видов источников - 401,8 миллиарда "кубов", а к 2028 году мы прогнозируем потребление газа из всех источников на уровне 413 миллиардов", - сказал он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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Газ, РОССИЯ, МОСКВА, Газпром
Потребление газа в России по итогам года составит более 400 млрд кубометров
Густов: потребление газа в России по итогам года составит 401,8 миллиарда кубометров
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Потребление газа в России по итогам года составит 401,8 миллиарда кубометров, а к 2028 году вырастет до 413 миллиардов, заявил журналистам глава компании "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов на полях Российской энергетической недели.
"В 2026 году ожидаемый объем потребления газа из всех видов источников - 401,8 миллиарда "кубов", а к 2028 году мы прогнозируем потребление газа из всех источников на уровне 413 миллиардов", - сказал он.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.