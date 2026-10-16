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"Газпром межрегионгаз" за девять месяцев увеличил поставки газа

"Газпром межрегионгаз" за девять месяцев увеличил поставки газа - 16.10.2026, ПРАЙМ

"Газпром межрегионгаз" за девять месяцев увеличил поставки газа

Поставки "Газпром межрегионгаза" российским потребителям за девять месяцев 2026 года выросли на 2,7 миллиарда кубометров - до 180 миллиардов кубометров, сообщил | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T12:38+0300

2026-10-16T12:38+0300

2026-10-16T12:38+0300

газ

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Поставки "Газпром межрегионгаза" российским потребителям за девять месяцев 2026 года выросли на 2,7 миллиарда кубометров - до 180 миллиардов кубометров, сообщил журналистам глава компании Сергей Густов. В 2026 году мы наращиваем объемы поставки газа потребителям Российской Федерации. За девять месяцев отчетных 2026 года поставили 180 миллиардов кубических метров газа из ресурсов ПАО "Газпром", что больше аналогичного показателя 2025 года на 2,7 миллиарда кубических метров", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели. Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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