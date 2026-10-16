Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром межрегионгаз" за девять месяцев увеличил поставки газа - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/gustov-874330893.html
"Газпром межрегионгаз" за девять месяцев увеличил поставки газа
"Газпром межрегионгаз" за девять месяцев увеличил поставки газа - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Газпром межрегионгаз" за девять месяцев увеличил поставки газа
Поставки "Газпром межрегионгаза" российским потребителям за девять месяцев 2026 года выросли на 2,7 миллиарда кубометров - до 180 миллиардов кубометров, сообщил | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T12:38+0300
2026-10-16T12:38+0300
газ
россия
москва
газпром
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874330893.jpg?1792143524
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Поставки "Газпром межрегионгаза" российским потребителям за девять месяцев 2026 года выросли на 2,7 миллиарда кубометров - до 180 миллиардов кубометров, сообщил журналистам глава компании Сергей Густов. В 2026 году мы наращиваем объемы поставки газа потребителям Российской Федерации. За девять месяцев отчетных 2026 года поставили 180 миллиардов кубических метров газа из ресурсов ПАО "Газпром", что больше аналогичного показателя 2025 года на 2,7 миллиарда кубических метров", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели. Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, москва, газпром
Газ, РОССИЯ, МОСКВА, Газпром
12:38 16.10.2026
 
"Газпром межрегионгаз" за девять месяцев увеличил поставки газа

Густов: поставки "Газпром межрегионгаза" российским потребителям выросли на 2,7 млрд кубов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Поставки "Газпром межрегионгаза" российским потребителям за девять месяцев 2026 года выросли на 2,7 миллиарда кубометров - до 180 миллиардов кубометров, сообщил журналистам глава компании Сергей Густов.
В 2026 году мы наращиваем объемы поставки газа потребителям Российской Федерации. За девять месяцев отчетных 2026 года поставили 180 миллиардов кубических метров газа из ресурсов ПАО "Газпром", что больше аналогичного показателя 2025 года на 2,7 миллиарда кубических метров", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ГазРОССИЯМОСКВАГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала