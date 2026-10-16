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В Hyper рассказали, сколько машин в России будут электрическими к 2030 году - 16.10.2026, ПРАЙМ
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В Hyper рассказали, сколько машин в России будут электрическими к 2030 году
В Hyper рассказали, сколько машин в России будут электрическими к 2030 году - 16.10.2026, ПРАЙМ
В Hyper рассказали, сколько машин в России будут электрическими к 2030 году
Примерно четверть автомобилей в крупных коммерческих парках в России будут электрическими к 2030 году, столько же будет на газе, остальные останутся бензиновыми | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T20:21+0300
2026-10-16T20:22+0300
бизнес
москва
роснано
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Примерно четверть автомобилей в крупных коммерческих парках в России будут электрическими к 2030 году, столько же будет на газе, остальные останутся бензиновыми и дизельными, такой прогноз дал РИА Новости гендиректор федерального оператора электродвижения Hyper (входит в "Роснано") Ярослав Жильцов на полях Российской энергетической недели. "Электромобили в России не вытеснят машины с бензиновыми и дизельными двигателями, и ставить такую задачу не нужно. Правильнее строить смешанную модель. По нашему прогнозу, к 2030 году в крупных коммерческих парках, то есть в такси, каршеринге, городской и магистральной логистике, примерно четверть машин будет на электричестве, еще четверть на газе, остальные на традиционном топливе", - сказал он. Жильцов объяснил, что главный довод здесь не экология, а надежность. Когда у транспорта несколько источников энергии, а зарядные станции рассредоточены по городу, система устойчивее к любым сбоям, объяснил он. "У нашего рынка есть важная особенность: Россия стала рынком быстрой зарядки. Из почти 10 тысяч зарядных станций в стране больше 5 тысяч быстрые. Для коммерческих парков это принципиально, потому что машина, которая работает весь день, не может часами стоять на зарядке", - добавил собеседник агентства. Hyper видит, что зарядная инфраструктура становится полноценным инвестиционным активом. У станций повторяемая экономика, их можно тиражировать от региона к региону, а результат каждой станции виден в цифрах: сколько машин зарядилось, сколько энергии отпущено, какая выручка, сказал также Жильцов. "Поэтому мы открываем для всей отрасли нашу модель, в которой частные инвесторы финансируют конкретные объекты. Ее с самого начала строили как мультиплатформенную, и она подходит не только для зарядных станций, но и для другой инфраструктуры. Капитал сегодня - одно из главных ограничений для стройки, и деньги граждан могут закрыть заметную часть этого дефицита", - заключил Жильцов. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
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бизнес, москва, роснано
Бизнес, МОСКВА, Роснано
20:21 16.10.2026 (обновлено: 20:22 16.10.2026)
 
В Hyper рассказали, сколько машин в России будут электрическими к 2030 году

Жильцов: около 25% автомобилей в крупных автопарках в РФ будут электрическими к 2030 году

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Примерно четверть автомобилей в крупных коммерческих парках в России будут электрическими к 2030 году, столько же будет на газе, остальные останутся бензиновыми и дизельными, такой прогноз дал РИА Новости гендиректор федерального оператора электродвижения Hyper (входит в "Роснано") Ярослав Жильцов на полях Российской энергетической недели.
"Электромобили в России не вытеснят машины с бензиновыми и дизельными двигателями, и ставить такую задачу не нужно. Правильнее строить смешанную модель. По нашему прогнозу, к 2030 году в крупных коммерческих парках, то есть в такси, каршеринге, городской и магистральной логистике, примерно четверть машин будет на электричестве, еще четверть на газе, остальные на традиционном топливе", - сказал он.
Жильцов объяснил, что главный довод здесь не экология, а надежность. Когда у транспорта несколько источников энергии, а зарядные станции рассредоточены по городу, система устойчивее к любым сбоям, объяснил он.
"У нашего рынка есть важная особенность: Россия стала рынком быстрой зарядки. Из почти 10 тысяч зарядных станций в стране больше 5 тысяч быстрые. Для коммерческих парков это принципиально, потому что машина, которая работает весь день, не может часами стоять на зарядке", - добавил собеседник агентства.
Hyper видит, что зарядная инфраструктура становится полноценным инвестиционным активом. У станций повторяемая экономика, их можно тиражировать от региона к региону, а результат каждой станции виден в цифрах: сколько машин зарядилось, сколько энергии отпущено, какая выручка, сказал также Жильцов.
"Поэтому мы открываем для всей отрасли нашу модель, в которой частные инвесторы финансируют конкретные объекты. Ее с самого начала строили как мультиплатформенную, и она подходит не только для зарядных станций, но и для другой инфраструктуры. Капитал сегодня - одно из главных ограничений для стройки, и деньги граждан могут закрыть заметную часть этого дефицита", - заключил Жильцов.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
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