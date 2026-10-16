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Исполняющим обязанности гендиректора ГКЗ назначен Игорь Полушин - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Исполняющим обязанности гендиректора ГКЗ назначен Игорь Полушин
Исполняющим обязанности гендиректора ГКЗ назначен Игорь Полушин - 16.10.2026, ПРАЙМ
Исполняющим обязанности гендиректора ГКЗ назначен Игорь Полушин
Исполняющим обязанности генерального директора ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" (ГКЗ) назначен Игорь Полушин, следует из данных... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T09:15+0300
2026-10-16T09:15+0300
россия
общество
москва
роснедра
гкз
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Исполняющим обязанности генерального директора ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" (ГКЗ) назначен Игорь Полушин, следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно реестру, с 15 октября исполняющим обязанности генерального директора значится Игорь Полушин. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора. В начале октября в силовых структурах заявили РИА Новости, что глава Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров был задержан в Москве по делу о взяточничестве. Тогда в Роснедрах сообщили, что оказывают содействие правоохранительным органам. Шпуров занимал должность генерального директора ГКЗ с 2013 года.
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192
40
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40
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россия, общество , москва, роснедра, гкз
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Роснедра, ГКЗ
09:15 16.10.2026
 
Исполняющим обязанности гендиректора ГКЗ назначен Игорь Полушин

Исполняющим обязанности гендиректора ГКЗ назначен Игорь Полушин

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Исполняющим обязанности генерального директора ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" (ГКЗ) назначен Игорь Полушин, следует из данных ЕГРЮЛ.
Согласно реестру, с 15 октября исполняющим обязанности генерального директора значится Игорь Полушин.
Ранее он занимал должность заместителя генерального директора.
В начале октября в силовых структурах заявили РИА Новости, что глава Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров был задержан в Москве по делу о взяточничестве. Тогда в Роснедрах сообщили, что оказывают содействие правоохранительным органам.
Шпуров занимал должность генерального директора ГКЗ с 2013 года.
 
РОССИЯОбществоМОСКВАРоснедраГКЗ
 
 
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