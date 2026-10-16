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Почему идея работать три дня в неделю из-за ИИ не приживется в России

Почему идея работать три дня в неделю из-за ИИ не приживется в России - 16.10.2026, ПРАЙМ

Почему идея работать три дня в неделю из-за ИИ не приживется в России

Основатель Amazon Джефф Безос вновь оказался в центре внимания, сделав громкое заявление о будущем рынка труда. По его мнению, развитие искусственного... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T07:07+0300

2026-10-16T07:07+0300

2026-10-16T07:07+0300

статья

общество

джефф безос

развитие ии

рынок труда

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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ, Сергей Тягай. Основатель Amazon Джефф Безос вновь оказался в центре внимания, сделав громкое заявление о будущем рынка труда. По его мнению, развитие искусственного интеллекта приведет не к массовой безработице, как полагает большинство, а к беспрецедентному росту производительности и неожиданному эффекту — переходу на трехдневную рабочую неделю и возможности содержать всю семью на один доход. Однако эксперты, опрошенные агентством "Прайм", предупреждают: между красивой технологической утопией и реальностью лежит пропасть, преодолеть которую все равно придется простым смертным.🚀 Обещания Безоса: "Я просто не согласен с умными людьми"Джефф Безос обрисовал оптимистичный сценарий. По его мнению, ИИ настолько повысит эффективность, что у семей появится выбор: работать меньше или отказаться от второго источника дохода. Миллиардер открыто заявил, что не согласен с прогнозами "многих умных людей" о грядущем сокращении рабочих мест.Он также коснулся темы "индустриального пузыря" вокруг ИИ. Безос признал, что спекулянты могут потерять деньги, но изобретения не исчезнут. Более того, он предложил переименовать ИИ в "СИ" (суперинтеллект), поскольку слово "искусственный" звучит "не очень лестно" и ассоциируется с чем-то ненастоящим.Показательно, что на фоне этих заявлений сам Amazon за последний год сократил около 30 тысяч рабочих мест, что Безос объяснил избыточным наймом в период пандемии.🧐 Экспертный вердикт: "Правы обе реакции"Российские эксперты отнеслись к прогнозу основателя Amazon с осторожностью. По мнению управляющего партнера HR-агентства А2 Алексея Чихачева, в словах Безоса есть рациональное зерно, но упущен главный вопрос — механизм перехода."Он верно описывает направление, но очень удобно пропускает дорогу, по которой мы к этому придем. В 1930 году экономист Джон Мейнард Кейнс предсказывал 15-часовую рабочую неделю к 2030 году. Производительность выросла в разы, а 15-часовой недели нет ни у кого. Люди конвертировали рост производительности не в свободное время, а в потребление", — говорит эксперт.Он также приводит в пример Генри Форда, который в 1926 году перевел заводы на пятидневку. Однако тогда это было решением собственника с предельно деловой логикой: человек, который работает шесть дней, не успевает покупать автомобили и ездить на них.Сегодняшний бизнес, по мнению Чихачева, чаще выбирает альтернативный вариант: "дать сотруднику задач еще на два дня и сэкономить на втором сотруднике".Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов, видит два принципиально разных пути. Первый — это коммунизм, описанный в фантастике Ефремова и Стругацких, где высокие технологии обеспечивают всеобщее благоденствие. Второй — технофеодализм, где ИИ лишь консервирует несправедливость, как в антиутопиях Хаксли и Пелевина."Пока ИИ не субъектен, мы можем рассуждать о вариантах, как общественное богатство будет делиться в пользу тех или иных групп населения, общества или технофеодалов, обладающих знаниями и технологиями. Этот выбор и определит: будет ли это безработица, нехватка рабочей силы или творческое общество всеобщего благоденствия", — отмечает он.⚖️ Рынок труда: нехватка рук и избыток компетенцийПарадокс текущего момента в том, что прогнозы о массовой безработице входят в противоречие с острым дефицитом кадров. Как отмечает Инесса Козлова, IT HR Lead СВОЙ Тех, рынок труда трансформируется, но не исчезает."Крупные компании продолжают сокращать персонал, но я бы не стала напрямую связывать это исключительно с развитием AI. Существенную роль играют экономические факторы и пересмотр бизнес-приоритетов. В общении с коллегами из HR я пока не слышу, чтобы ИИ назывался непосредственной причиной увольнения", — говорит она.Однако никто не спорит, что меняется структура занятости. Председатель совета директоров АО ХК "Сибирский деловой союз" Анастасия Горелкина подчеркивает, что нехватка кадров не защищает конкретного человека от сокращения."Если у компании исчезла потребность в части офисных задач, освободившиеся сотрудники не могут сразу стать медицинскими работниками или квалифицированными рабочими. Рынку нужны определенные навыки, а не просто свободный человек", — поясняет она.📉 Кому достанется выигрыш?Ключевой вопрос, который объединяет всех экспертов: кому достанутся плоды роста производительности. Ахмед Юсупов, партнер коммуникационного агентства "Голдман и По", напоминает, что технология создает возможность, но не определяет способ ее использования."Компания может направить выигрыш на расширение бизнеса, увеличение прибыли, снижение цен, повышение зарплат или сокращение рабочего времени. Работодатель может просто повысить норму выработки. Чтобы производительность превратилась в дополнительное свободное время, нужны соответствующие договоренности и организация труда", — констатирует он.По мнению Алексея Чихачева, трехдневная неделя случится только тогда, когда это станет выгодно работодателю или когда это закрепит закон. Сама по себе технология ее не подарит.🎓 Риск для новичков и "сужающийся вход"Одна из самых тревожных тенденций, которую отмечают эксперты, — исчезновение "учебного полигона" для начинающих специалистов. Если простые задачи (сбор данных, написание типовых текстов, первичный ответ клиенту) выполняет нейросеть, компаниям становится невыгодно нанимать новичков."Вот тут и кроется ловушка. Компания может сэкономить на младших сотрудниках сегодня, но остаться без опытных специалистов завтра. Этот риск я бы обязательно учитывала при внедрении технологии", — предупреждает Анастасия Горелкина.Алексей Чихачев фиксирует три процесса одновременно: сжатие входа в офисные профессии, рост спроса на тех, кто умеет работать в связке с ИИ, и острейший дефицит в профессиях, которые ИИ не заменит (сварщики, строители, инженеры, медики и другие). И сегодня случилось то, чего никто раньше не предполагал: самыми защищенными и востребованными оказались не "беловоротничковые" офисные профессии, а те, что десятилетиями считались не очень-то престижными.💰 Финансовый аспект: личные накопления важнее иллюзийАлексей Денисов, вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, обращает внимание на то, что технологический прогресс сам по себе не гарантирует автоматического роста доходов каждого человека."Дополнительная экономическая ценность распределяется между бизнесом, работниками и другими участниками рынка. Даже если производительность вырастет, а рабочая неделя сократится, финансовая устойчивость будет зависеть от того, насколько последовательно человек формирует сбережения", — подчеркивает Денисов.Он отмечает, что в будущем все большее значение приобретает способность адаптироваться и выстраивать собственную профессиональную траекторию, а накопления стоит рассматривать как отдельную задачу на протяжении всей трудовой жизни.🌍 Глобальный контекст: "медленно движущееся цунами"Оптимизм Безоса контрастирует с оценками международных финансовых институтов. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что влияние ИИ на рабочие места в глобальном масштабе составит около 40%. Она назвала этот процесс "медленно движущимся цунами", которое кардинально трансформирует мировой рынок труда."Мы больше не можем приобрести один навык и держаться за него всю жизнь. Непрерывное обучение на протяжении всей жизни является первостепенной необходимостью", — заявила глава МВФ.Президент Всемирного банка Аджай Банга также отметил, что опасения по поводу массовых увольнений "небезосновательны", хотя соответствующий сценарий пока "возможен, но не доказан". Он призвал фокусироваться на прикладных решениях, которые повышают продуктивность школ, здравоохранения и сельского хозяйства.📝 РезюмеЗаявление Джеффа Безоса — это не прогноз, а скорее манифест технологического оптимизма. Он прав в том, что катастрофы с массовой безработицей, вероятно, не случится, особенно в России, где дефицит кадров обусловлен демографией. Однако переходный период будет болезненным.Главный вывод экспертов: ИИ заменяет не профессии, а задачи. Человеку будущего стоит бояться не того, что его заменит машина, а того, что его заменит коллега, который научился работать с машиной раньше. Трехдневная рабочая неделя может и наступить, но не для всех. А для тех, кто окажется по правильную сторону этого разрыва. Остальным придется либо переучиваться, либо долго искать работу. Но в итоге все равно переучиваться.

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общество , джефф безос, развитие ии, рынок труда