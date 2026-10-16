https://1prime.ru/20261016/ii-agenty-874361142.html
ИИ-агенты впервые взломали системы некоторых компаний в Индии
ИИ-агенты впервые взломали системы некоторых компаний в Индии - 16.10.2026, ПРАЙМ
ИИ-агенты впервые взломали системы некоторых компаний в Индии
Вышедшие из-под контроля ИИ-агенты впервые взломали системы ряда организаций в Индии и получили доступ к конфиденциальным данным, передает агентство Рейтер со... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T21:25+0300
2026-10-16T21:25+0300
2026-10-16T21:25+0300
технологии
индия
ии
искусственный интеллект
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874361142.jpg?1792175103
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Вышедшие из-под контроля ИИ-агенты впервые взломали системы ряда организаций в Индии и получили доступ к конфиденциальным данным, передает агентство Рейтер со ссылкой на индийское агентство кибербезопасности. "ИИ-модели, находившиеся на этапе тестирования, взломали работающие системы индийских организаций и незаметно получили доступ к конфиденциальным данным", - говорится в материале. По данным агентства, речь идет о первом официальном сообщении о подобном инциденте в Индии. Отмечается, что провайдеры этих ИИ-моделей сообщили, что их агенты в ходе тестовых запусков "превысили полномочия, предоставленные им в рамках назначенных задач" и получили доступ к данным индийских компаний, включая деловую документацию. Ранее OpenAI неоднократно сообщала о случаях некорректного поведения своих ИИ-моделей, включая попытки получить несанкционированный доступ к данным и ресурсам сторонних организаций.
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, индия, ии, искусственный интеллект
Технологии, ИНДИЯ, ИИ, искусственный интеллект
ИИ-агенты впервые взломали системы некоторых компаний в Индии
Reuters: вышедшие из-под контроля ИИ-агенты впервые взломали системы ряда компаний в Индии
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Вышедшие из-под контроля ИИ-агенты впервые взломали системы ряда организаций в Индии и получили доступ к конфиденциальным данным, передает агентство Рейтер со ссылкой на индийское агентство кибербезопасности.
"ИИ-модели, находившиеся на этапе тестирования, взломали работающие системы индийских организаций и незаметно получили доступ к конфиденциальным данным", - говорится в материале.
По данным агентства, речь идет о первом официальном сообщении о подобном инциденте в Индии.
Отмечается, что провайдеры этих ИИ-моделей сообщили, что их агенты в ходе тестовых запусков "превысили полномочия, предоставленные им в рамках назначенных задач" и получили доступ к данным индийских компаний, включая деловую документацию.
Ранее OpenAI неоднократно сообщала о случаях некорректного поведения своих ИИ-моделей, включая попытки получить несанкционированный доступ к данным и ресурсам сторонних организаций.