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ИИ-агенты впервые взломали системы некоторых компаний в Индии - 16.10.2026, ПРАЙМ
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ИИ-агенты впервые взломали системы некоторых компаний в Индии
ИИ-агенты впервые взломали системы некоторых компаний в Индии - 16.10.2026, ПРАЙМ
ИИ-агенты впервые взломали системы некоторых компаний в Индии
Вышедшие из-под контроля ИИ-агенты впервые взломали системы ряда организаций в Индии и получили доступ к конфиденциальным данным, передает агентство Рейтер со... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T21:25+0300
2026-10-16T21:25+0300
технологии
индия
ии
искусственный интеллект
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Вышедшие из-под контроля ИИ-агенты впервые взломали системы ряда организаций в Индии и получили доступ к конфиденциальным данным, передает агентство Рейтер со ссылкой на индийское агентство кибербезопасности. "ИИ-модели, находившиеся на этапе тестирования, взломали работающие системы индийских организаций и незаметно получили доступ к конфиденциальным данным", - говорится в материале. По данным агентства, речь идет о первом официальном сообщении о подобном инциденте в Индии. Отмечается, что провайдеры этих ИИ-моделей сообщили, что их агенты в ходе тестовых запусков "превысили полномочия, предоставленные им в рамках назначенных задач" и получили доступ к данным индийских компаний, включая деловую документацию. Ранее OpenAI неоднократно сообщала о случаях некорректного поведения своих ИИ-моделей, включая попытки получить несанкционированный доступ к данным и ресурсам сторонних организаций.
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технологии, индия, ии, искусственный интеллект
Технологии, ИНДИЯ, ИИ, искусственный интеллект
21:25 16.10.2026
 
ИИ-агенты впервые взломали системы некоторых компаний в Индии

Reuters: вышедшие из-под контроля ИИ-агенты впервые взломали системы ряда компаний в Индии

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Вышедшие из-под контроля ИИ-агенты впервые взломали системы ряда организаций в Индии и получили доступ к конфиденциальным данным, передает агентство Рейтер со ссылкой на индийское агентство кибербезопасности.
"ИИ-модели, находившиеся на этапе тестирования, взломали работающие системы индийских организаций и незаметно получили доступ к конфиденциальным данным", - говорится в материале.
По данным агентства, речь идет о первом официальном сообщении о подобном инциденте в Индии.
Отмечается, что провайдеры этих ИИ-моделей сообщили, что их агенты в ходе тестовых запусков "превысили полномочия, предоставленные им в рамках назначенных задач" и получили доступ к данным индийских компаний, включая деловую документацию.
Ранее OpenAI неоднократно сообщала о случаях некорректного поведения своих ИИ-моделей, включая попытки получить несанкционированный доступ к данным и ресурсам сторонних организаций.
 
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