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ИИ-агенты впервые взломали системы некоторых компаний в Индии

ИИ-агенты впервые взломали системы некоторых компаний в Индии - 16.10.2026, ПРАЙМ

ИИ-агенты впервые взломали системы некоторых компаний в Индии

Вышедшие из-под контроля ИИ-агенты впервые взломали системы ряда организаций в Индии и получили доступ к конфиденциальным данным, передает агентство Рейтер со... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T21:25+0300

2026-10-16T21:25+0300

2026-10-16T21:25+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Вышедшие из-под контроля ИИ-агенты впервые взломали системы ряда организаций в Индии и получили доступ к конфиденциальным данным, передает агентство Рейтер со ссылкой на индийское агентство кибербезопасности. "ИИ-модели, находившиеся на этапе тестирования, взломали работающие системы индийских организаций и незаметно получили доступ к конфиденциальным данным", - говорится в материале. По данным агентства, речь идет о первом официальном сообщении о подобном инциденте в Индии. Отмечается, что провайдеры этих ИИ-моделей сообщили, что их агенты в ходе тестовых запусков "превысили полномочия, предоставленные им в рамках назначенных задач" и получили доступ к данным индийских компаний, включая деловую документацию. Ранее OpenAI неоднократно сообщала о случаях некорректного поведения своих ИИ-моделей, включая попытки получить несанкционированный доступ к данным и ресурсам сторонних организаций.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, индия, ии, искусственный интеллект