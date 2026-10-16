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ИИ-индустрия к 2030 году будет потреблять до 5-7% мировой электроэнергии

ИИ-индустрия к 2030 году будет потреблять до 5-7% мировой электроэнергии - 16.10.2026, ПРАЙМ

ИИ-индустрия к 2030 году будет потреблять до 5-7% мировой электроэнергии

Индустрия искусственного интеллекта к 2030 году будет потреблять до 5-7% мировой электроэнергии, сообщил советник президента России, ответственный секретарь... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T14:18+0300

2026-10-16T14:18+0300

2026-10-16T14:18+0300

технологии

москва

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Индустрия искусственного интеллекта к 2030 году будет потреблять до 5-7% мировой электроэнергии, сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции Российской энергетической недели (РЭН). "Ситуация, в которой искусственный интеллект, хотя и является "классическим пузырем", который скоро лопнет из-за роста процентных ставок и необходимости конвертировать активы в наличные, не отменяет того обстоятельства, что к 2030 году ИИ-индустрия все равно будет потреблять до 5-7% мировой электроэнергии", - сказал Кобяков. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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