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ИИ-индустрия к 2030 году будет потреблять до 5-7% мировой электроэнергии
ИИ-индустрия к 2030 году будет потреблять до 5-7% мировой электроэнергии - 16.10.2026, ПРАЙМ
ИИ-индустрия к 2030 году будет потреблять до 5-7% мировой электроэнергии
Индустрия искусственного интеллекта к 2030 году будет потреблять до 5-7% мировой электроэнергии, сообщил советник президента России, ответственный секретарь... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:18+0300
2026-10-16T14:18+0300
2026-10-16T14:18+0300
технологии
москва
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Индустрия искусственного интеллекта к 2030 году будет потреблять до 5-7% мировой электроэнергии, сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции Российской энергетической недели (РЭН).
"Ситуация, в которой искусственный интеллект, хотя и является "классическим пузырем", который скоро лопнет из-за роста процентных ставок и необходимости конвертировать активы в наличные, не отменяет того обстоятельства, что к 2030 году ИИ-индустрия все равно будет потреблять до 5-7% мировой электроэнергии", - сказал Кобяков.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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технологии, москва
ИИ-индустрия к 2030 году будет потреблять до 5-7% мировой электроэнергии
Кобяков: ИИ-индустрия к 2030 году будет потреблять до 5-7% мировой электроэнергии
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Индустрия искусственного интеллекта к 2030 году будет потреблять до 5-7% мировой электроэнергии, сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции Российской энергетической недели (РЭН).
"Ситуация, в которой искусственный интеллект, хотя и является "классическим пузырем", который скоро лопнет из-за роста процентных ставок и необходимости конвертировать активы в наличные, не отменяет того обстоятельства, что к 2030 году ИИ-индустрия все равно будет потреблять до 5-7% мировой электроэнергии", - сказал Кобяков.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.