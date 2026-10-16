Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ИИ-индустрия к 2030 году будет потреблять до 5-7% мировой электроэнергии - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/ii-industrija-874337897.html
ИИ-индустрия к 2030 году будет потреблять до 5-7% мировой электроэнергии
ИИ-индустрия к 2030 году будет потреблять до 5-7% мировой электроэнергии - 16.10.2026, ПРАЙМ
ИИ-индустрия к 2030 году будет потреблять до 5-7% мировой электроэнергии
Индустрия искусственного интеллекта к 2030 году будет потреблять до 5-7% мировой электроэнергии, сообщил советник президента России, ответственный секретарь... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:18+0300
2026-10-16T14:18+0300
технологии
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874337897.jpg?1792149527
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Индустрия искусственного интеллекта к 2030 году будет потреблять до 5-7% мировой электроэнергии, сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции Российской энергетической недели (РЭН). "Ситуация, в которой искусственный интеллект, хотя и является "классическим пузырем", который скоро лопнет из-за роста процентных ставок и необходимости конвертировать активы в наличные, не отменяет того обстоятельства, что к 2030 году ИИ-индустрия все равно будет потреблять до 5-7% мировой электроэнергии", - сказал Кобяков. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, москва
Технологии, МОСКВА
14:18 16.10.2026
 
ИИ-индустрия к 2030 году будет потреблять до 5-7% мировой электроэнергии

Кобяков: ИИ-индустрия к 2030 году будет потреблять до 5-7% мировой электроэнергии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Индустрия искусственного интеллекта к 2030 году будет потреблять до 5-7% мировой электроэнергии, сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции Российской энергетической недели (РЭН).
"Ситуация, в которой искусственный интеллект, хотя и является "классическим пузырем", который скоро лопнет из-за роста процентных ставок и необходимости конвертировать активы в наличные, не отменяет того обстоятельства, что к 2030 году ИИ-индустрия все равно будет потреблять до 5-7% мировой электроэнергии", - сказал Кобяков.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ТехнологииМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала