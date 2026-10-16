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Импорт удобрений из России в ЕС сокращается второй месяц подряд - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Импорт удобрений из России в ЕС сокращается второй месяц подряд
Импорт удобрений из России в ЕС сокращается второй месяц подряд - 16.10.2026, ПРАЙМ
Импорт удобрений из России в ЕС сокращается второй месяц подряд
Импорт Евросоюзом удобрений из России сокращается второй месяц подряд - в августе поставки достигли минимума с начала года, подсчитало РИА Новости по данным... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T15:54+0300
2026-10-16T15:54+0300
россия
мировая экономика
египет
марокко
алжир
ес
евростат
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Импорт Евросоюзом удобрений из России сокращается второй месяц подряд - в августе поставки достигли минимума с начала года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Стоимость поставок российских удобрений в ЕС в августе текущего года составила минимальные с января 29,7 миллиона евро. Импорт снижается второй месяц подряд: в августе на 7%, а в июле - на 67%. По сравнению с августом прошлого года сокращение составило 62%. В частности объединение закупило у России калийные удобрения - на 14,7 миллиона евро, азотные - на 11,3 миллиона и смешанные - на 3,6 миллиона. Суммарно за январь-август ЕС купил российских подкормок на 361,8 миллиона евро - в 3,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на сокращение Россия по итогам месяца осталась четвертой в мире по поставкам удобрений в ЕС. В пятерку кроме нее вошли Египет (102,4 миллиона евро), Марокко (65,4 миллиона), Алжир (57,2 миллиона) и Канада (29,7 миллиона).
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россия, мировая экономика, египет, марокко, алжир, ес, евростат
РОССИЯ, Мировая экономика, ЕГИПЕТ, МАРОККО, АЛЖИР, ЕС, Евростат
15:54 16.10.2026
 
Импорт удобрений из России в ЕС сокращается второй месяц подряд

Импорт удобрений из России в ЕС в августе достиг минимума с начала года

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Импорт Евросоюзом удобрений из России сокращается второй месяц подряд - в августе поставки достигли минимума с начала года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Стоимость поставок российских удобрений в ЕС в августе текущего года составила минимальные с января 29,7 миллиона евро. Импорт снижается второй месяц подряд: в августе на 7%, а в июле - на 67%. По сравнению с августом прошлого года сокращение составило 62%.
В частности объединение закупило у России калийные удобрения - на 14,7 миллиона евро, азотные - на 11,3 миллиона и смешанные - на 3,6 миллиона.
Суммарно за январь-август ЕС купил российских подкормок на 361,8 миллиона евро - в 3,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Несмотря на сокращение Россия по итогам месяца осталась четвертой в мире по поставкам удобрений в ЕС. В пятерку кроме нее вошли Египет (102,4 миллиона евро), Марокко (65,4 миллиона), Алжир (57,2 миллиона) и Канада (29,7 миллиона).
 
РОССИЯМировая экономикаЕГИПЕТМАРОККОАЛЖИРЕСЕвростат
 
 
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