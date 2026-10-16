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Фондовые индексы Европы растут после выхода макростатистики - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Фондовые индексы Европы растут после выхода макростатистики
Фондовые индексы Европы растут после выхода макростатистики - 16.10.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут после выхода макростатистики
Основные фондовые индексы Европы поднимаются в пятницу после выхода статистики инфляции и торгового баланса еврозоны, свидетельствуют данные торгов и... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:21+0300
2026-10-16T14:21+0300
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индексы
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы поднимаются в пятницу после выхода статистики инфляции и торгового баланса еврозоны, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 13.56 мск британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,08% относительно предыдущего закрытия, до 10 849,43 пункта, французский CAC 40 - на 0,36%, до 7 963,07 пункта, немецкий DAX - на 1,04%, до 25 647,06 пункта. Инвесторы оценивают вышедшую макростатистику. Так, агентство Евростат подтвердила в окончательной оценке, что годовая инфляция в еврозоне по итогам сентября ускорилась до 3,8% с 3,2% месяцем ранее, до максимального значения за три года. Кроме того, дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе составил 16,1 миллиарда евро после пересмотренного показателя профицита июля в 10,7 миллиарда евро (первоначально - 14,2 миллиарда евро). Аналитики прогнозировали, напротив, профицит на уровне 14,7 миллиарда евро. "Данные экономики еврозоны поддерживают рынки, несмотря на напряженность в связи с внешнеполитическими рисками и ускоряющейся инфляцией", - цитирует агентство Блумберг главу отдела трейдинга MPPM Гильермо Эрнандеса Сампере (Guillermo Hernandez Sampere).
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рынок, индексы, торги, европа, dax, евростат
Рынок, Индексы, Торги, ЕВРОПА, DAX, Евростат
14:21 16.10.2026
 
Фондовые индексы Европы растут после выхода макростатистики

Биржи Европы растут после выхода статистики и торгового баланса еврозоны

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы поднимаются в пятницу после выхода статистики инфляции и торгового баланса еврозоны, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 13.56 мск британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,08% относительно предыдущего закрытия, до 10 849,43 пункта, французский CAC 40 - на 0,36%, до 7 963,07 пункта, немецкий DAX - на 1,04%, до 25 647,06 пункта.
Инвесторы оценивают вышедшую макростатистику.
Так, агентство Евростат подтвердила в окончательной оценке, что годовая инфляция в еврозоне по итогам сентября ускорилась до 3,8% с 3,2% месяцем ранее, до максимального значения за три года.
Кроме того, дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе составил 16,1 миллиарда евро после пересмотренного показателя профицита июля в 10,7 миллиарда евро (первоначально - 14,2 миллиарда евро). Аналитики прогнозировали, напротив, профицит на уровне 14,7 миллиарда евро.
"Данные экономики еврозоны поддерживают рынки, несмотря на напряженность в связи с внешнеполитическими рисками и ускоряющейся инфляцией", - цитирует агентство Блумберг главу отдела трейдинга MPPM Гильермо Эрнандеса Сампере (Guillermo Hernandez Sampere).
 
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