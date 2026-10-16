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Фондовые индексы Европы растут после выхода макростатистики

Фондовые индексы Европы растут после выхода макростатистики - 16.10.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы растут после выхода макростатистики

Основные фондовые индексы Европы поднимаются в пятницу после выхода статистики инфляции и торгового баланса еврозоны, свидетельствуют данные торгов и... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T14:21+0300

2026-10-16T14:21+0300

2026-10-16T14:21+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы поднимаются в пятницу после выхода статистики инфляции и торгового баланса еврозоны, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 13.56 мск британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,08% относительно предыдущего закрытия, до 10 849,43 пункта, французский CAC 40 - на 0,36%, до 7 963,07 пункта, немецкий DAX - на 1,04%, до 25 647,06 пункта. Инвесторы оценивают вышедшую макростатистику. Так, агентство Евростат подтвердила в окончательной оценке, что годовая инфляция в еврозоне по итогам сентября ускорилась до 3,8% с 3,2% месяцем ранее, до максимального значения за три года. Кроме того, дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе составил 16,1 миллиарда евро после пересмотренного показателя профицита июля в 10,7 миллиарда евро (первоначально - 14,2 миллиарда евро). Аналитики прогнозировали, напротив, профицит на уровне 14,7 миллиарда евро. "Данные экономики еврозоны поддерживают рынки, несмотря на напряженность в связи с внешнеполитическими рисками и ускоряющейся инфляцией", - цитирует агентство Блумберг главу отдела трейдинга MPPM Гильермо Эрнандеса Сампере (Guillermo Hernandez Sampere).

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рынок, индексы, торги, европа, dax, евростат