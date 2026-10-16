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Индия пересмотрела экспортные пошлины на бензин и дизельное топливо
Индия пересмотрела экспортные пошлины на бензин и дизельное топливо - 16.10.2026, ПРАЙМ
Индия пересмотрела экспортные пошлины на бензин и дизельное топливо
Правительство Индии пересмотрело экспортные пошлины на бензин и дизельное топливо, пишет местная газета Hindu со ссылкой на данные правительства. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:58+0300
2026-10-16T14:58+0300
2026-10-16T14:58+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Правительство Индии пересмотрело экспортные пошлины на бензин и дизельное топливо, пишет местная газета Hindu со ссылкой на данные правительства.
"Согласно последнему отчету, экспортные пошлины на бензин были увеличены с 0,5 рупии за литр (0,005 долларов США) до 2,5 рупии за литр (0,026 долларов США). Экспортные пошлины на дизельное топливо были снижены с 16 рупий за литр (0,17 долларов США) до 8,5 рупии за литр (0,09 долларов США)",- пишет Hindu со ссылкой на данные отчета правительства.
Экспортные пошлины на авиационное топливо сохранились на прежнем уровне. Они по-прежнему составляют 10,5 рупии за литр (0,11 доллара).
Такие экспортные пошлины на энергоносители будут действительны до 31 октября.
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мировая экономика, сша, индия
Мировая экономика, США, ИНДИЯ
Индия пересмотрела экспортные пошлины на бензин и дизельное топливо
Hindu: правительство Индии пересмотрело экспортные пошлины на бензин и дизельное топливо
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Правительство Индии пересмотрело экспортные пошлины на бензин и дизельное топливо, пишет местная газета Hindu со ссылкой на данные правительства.
"Согласно последнему отчету, экспортные пошлины на бензин были увеличены с 0,5 рупии за литр (0,005 долларов США) до 2,5 рупии за литр (0,026 долларов США). Экспортные пошлины на дизельное топливо были снижены с 16 рупий за литр (0,17 долларов США) до 8,5 рупии за литр (0,09 долларов США)",- пишет Hindu со ссылкой на данные отчета правительства.
Экспортные пошлины на авиационное топливо сохранились на прежнем уровне. Они по-прежнему составляют 10,5 рупии за литр (0,11 доллара).
Такие экспортные пошлины на энергоносители будут действительны до 31 октября.