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Индия пересмотрела экспортные пошлины на бензин и дизельное топливо

Индия пересмотрела экспортные пошлины на бензин и дизельное топливо - 16.10.2026, ПРАЙМ

Индия пересмотрела экспортные пошлины на бензин и дизельное топливо

Правительство Индии пересмотрело экспортные пошлины на бензин и дизельное топливо, пишет местная газета Hindu со ссылкой на данные правительства. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T14:58+0300

2026-10-16T14:58+0300

2026-10-16T14:58+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Правительство Индии пересмотрело экспортные пошлины на бензин и дизельное топливо, пишет местная газета Hindu со ссылкой на данные правительства. "Согласно последнему отчету, экспортные пошлины на бензин были увеличены с 0,5 рупии за литр (0,005 долларов США) до 2,5 рупии за литр (0,026 долларов США). Экспортные пошлины на дизельное топливо были снижены с 16 рупий за литр (0,17 долларов США) до 8,5 рупии за литр (0,09 долларов США)",- пишет Hindu со ссылкой на данные отчета правительства. Экспортные пошлины на авиационное топливо сохранились на прежнем уровне. Они по-прежнему составляют 10,5 рупии за литр (0,11 доллара). Такие экспортные пошлины на энергоносители будут действительны до 31 октября.

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мировая экономика, сша, индия