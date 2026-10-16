Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индонезия предложила России разработать современные рыболовные суда - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/indonezija-874323857.html
Индонезия предложила России разработать современные рыболовные суда
Индонезия предложила России разработать современные рыболовные суда - 16.10.2026, ПРАЙМ
Индонезия предложила России разработать современные рыболовные суда
Индонезия предложила рассмотреть возможность совместной с Россией разработки современных рыболовных судов, оснащенных оборудованием для переработки улова на... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T10:43+0300
2026-10-16T10:43+0300
промышленность
бизнес
россия
индонезия
джакарта
минпромторг
ак барс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874323857.jpg?1792136639
ДЖАКАРТА, 16 окт — ПРАЙМ. Индонезия предложила рассмотреть возможность совместной с Россией разработки современных рыболовных судов, оснащенных оборудованием для переработки улова на борту, передает агентство ANTARA со ссылкой на министра промышленности страны Мухаммада Сармуджи. Перспективы сотрудничества обсуждались на встрече министра с замглавы Минпромторга России Алексеем Груздевым в Джакарте в четверг. "В судостроении две страны могли бы рассмотреть возможность разработки современных рыболовных судов, оснащенных мощностями для переработки рыбы на борту", — отметил индонезийский министр. По словам Сармуджи, одним из возможных форматов взаимодействия является партнерство Ассоциации судостроительной и морской промышленности Индонезии (Iperindo) с российской судостроительной компанией "Ак Барс". "Мы надеемся, что сотрудничество в этих секторах расширит возможности национальной промышленности и повысит конкурентоспособность индонезийской промышленной продукции", — заявил министр, говоря о перспективных направлениях взаимодействия с Россией. Помимо судостроения, Сармуджи выделил машиностроение, железнодорожное оборудование и комплектующие, телекоммуникации и цифровые технологии, а также производство удобрений и химическую промышленность.
индонезия
джакарта
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, бизнес, россия, индонезия, джакарта, минпромторг, ак барс
Промышленность, Бизнес, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Джакарта, Минпромторг, Ак Барс
10:43 16.10.2026
 
Индонезия предложила России разработать современные рыболовные суда

ANTARA: Индонезия предложила России разработать современные рыболовные суда

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ДЖАКАРТА, 16 окт — ПРАЙМ. Индонезия предложила рассмотреть возможность совместной с Россией разработки современных рыболовных судов, оснащенных оборудованием для переработки улова на борту, передает агентство ANTARA со ссылкой на министра промышленности страны Мухаммада Сармуджи.
Перспективы сотрудничества обсуждались на встрече министра с замглавы Минпромторга России Алексеем Груздевым в Джакарте в четверг.
"В судостроении две страны могли бы рассмотреть возможность разработки современных рыболовных судов, оснащенных мощностями для переработки рыбы на борту", — отметил индонезийский министр.
По словам Сармуджи, одним из возможных форматов взаимодействия является партнерство Ассоциации судостроительной и морской промышленности Индонезии (Iperindo) с российской судостроительной компанией "Ак Барс".
"Мы надеемся, что сотрудничество в этих секторах расширит возможности национальной промышленности и повысит конкурентоспособность индонезийской промышленной продукции", — заявил министр, говоря о перспективных направлениях взаимодействия с Россией.
Помимо судостроения, Сармуджи выделил машиностроение, железнодорожное оборудование и комплектующие, телекоммуникации и цифровые технологии, а также производство удобрений и химическую промышленность.
 
ПромышленностьБизнесРОССИЯИНДОНЕЗИЯДжакартаМинпромторгАк Барс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала