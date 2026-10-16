https://1prime.ru/20261016/indonezija-874323857.html

Индонезия предложила России разработать современные рыболовные суда

Индонезия предложила России разработать современные рыболовные суда - 16.10.2026, ПРАЙМ

Индонезия предложила России разработать современные рыболовные суда

Индонезия предложила рассмотреть возможность совместной с Россией разработки современных рыболовных судов, оснащенных оборудованием для переработки улова на... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T10:43+0300

2026-10-16T10:43+0300

2026-10-16T10:43+0300

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ДЖАКАРТА, 16 окт — ПРАЙМ. Индонезия предложила рассмотреть возможность совместной с Россией разработки современных рыболовных судов, оснащенных оборудованием для переработки улова на борту, передает агентство ANTARA со ссылкой на министра промышленности страны Мухаммада Сармуджи. Перспективы сотрудничества обсуждались на встрече министра с замглавы Минпромторга России Алексеем Груздевым в Джакарте в четверг. "В судостроении две страны могли бы рассмотреть возможность разработки современных рыболовных судов, оснащенных мощностями для переработки рыбы на борту", — отметил индонезийский министр. По словам Сармуджи, одним из возможных форматов взаимодействия является партнерство Ассоциации судостроительной и морской промышленности Индонезии (Iperindo) с российской судостроительной компанией "Ак Барс". "Мы надеемся, что сотрудничество в этих секторах расширит возможности национальной промышленности и повысит конкурентоспособность индонезийской промышленной продукции", — заявил министр, говоря о перспективных направлениях взаимодействия с Россией. Помимо судостроения, Сармуджи выделил машиностроение, железнодорожное оборудование и комплектующие, телекоммуникации и цифровые технологии, а также производство удобрений и химическую промышленность.

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промышленность, бизнес, россия, индонезия, джакарта, минпромторг, ак барс