https://1prime.ru/20261016/indonezija-874323857.html
Индонезия предложила России разработать современные рыболовные суда
Индонезия предложила России разработать современные рыболовные суда - 16.10.2026, ПРАЙМ
Индонезия предложила России разработать современные рыболовные суда
Индонезия предложила рассмотреть возможность совместной с Россией разработки современных рыболовных судов, оснащенных оборудованием для переработки улова на... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T10:43+0300
2026-10-16T10:43+0300
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ДЖАКАРТА, 16 окт — ПРАЙМ. Индонезия предложила рассмотреть возможность совместной с Россией разработки современных рыболовных судов, оснащенных оборудованием для переработки улова на борту, передает агентство ANTARA со ссылкой на министра промышленности страны Мухаммада Сармуджи.
Перспективы сотрудничества обсуждались на встрече министра с замглавы Минпромторга России Алексеем Груздевым в Джакарте в четверг.
"В судостроении две страны могли бы рассмотреть возможность разработки современных рыболовных судов, оснащенных мощностями для переработки рыбы на борту", — отметил индонезийский министр.
По словам Сармуджи, одним из возможных форматов взаимодействия является партнерство Ассоциации судостроительной и морской промышленности Индонезии (Iperindo) с российской судостроительной компанией "Ак Барс".
"Мы надеемся, что сотрудничество в этих секторах расширит возможности национальной промышленности и повысит конкурентоспособность индонезийской промышленной продукции", — заявил министр, говоря о перспективных направлениях взаимодействия с Россией.
Помимо судостроения, Сармуджи выделил машиностроение, железнодорожное оборудование и комплектующие, телекоммуникации и цифровые технологии, а также производство удобрений и химическую промышленность.
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промышленность, бизнес, россия, индонезия, джакарта, минпромторг, ак барс
Промышленность, Бизнес, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Джакарта, Минпромторг, Ак Барс
Индонезия предложила России разработать современные рыболовные суда
ANTARA: Индонезия предложила России разработать современные рыболовные суда
ДЖАКАРТА, 16 окт — ПРАЙМ. Индонезия предложила рассмотреть возможность совместной с Россией разработки современных рыболовных судов, оснащенных оборудованием для переработки улова на борту, передает агентство ANTARA со ссылкой на министра промышленности страны Мухаммада Сармуджи.
Перспективы сотрудничества обсуждались на встрече министра с замглавы Минпромторга России Алексеем Груздевым в Джакарте в четверг.
"В судостроении две страны могли бы рассмотреть возможность разработки современных рыболовных судов, оснащенных мощностями для переработки рыбы на борту", — отметил индонезийский министр.
По словам Сармуджи, одним из возможных форматов взаимодействия является партнерство Ассоциации судостроительной и морской промышленности Индонезии (Iperindo) с российской судостроительной компанией "Ак Барс".
"Мы надеемся, что сотрудничество в этих секторах расширит возможности национальной промышленности и повысит конкурентоспособность индонезийской промышленной продукции", — заявил министр, говоря о перспективных направлениях взаимодействия с Россией.
Помимо судостроения, Сармуджи выделил машиностроение, железнодорожное оборудование и комплектующие, телекоммуникации и цифровые технологии, а также производство удобрений и химическую промышленность.