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Уорш: искусственный интеллект изменит кредитно-денежную политику
Уорш: искусственный интеллект изменит кредитно-денежную политику - 16.10.2026, ПРАЙМ
Уорш: искусственный интеллект изменит кредитно-денежную политику
Искусственный интеллект фундаментально изменит кредитно-денежную политику мировых финансовых регуляторов, при этом его влияние на макроэкономические показатели... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T09:52+0300
2026-10-16T09:52+0300
2026-10-16T09:52+0300
финансы
мировая экономика
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БАНГКОК, 16 окт — ПРАЙМ. Искусственный интеллект фундаментально изменит кредитно-денежную политику мировых финансовых регуляторов, при этом его влияние на макроэкономические показатели пока неясны, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевин Уорш на совещании руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Бангкоке.
Уорш назвал появление искусственного интеллекта, вероятно, самым значительным изменением для экономики США и мировой экономики за всю его жизнь. Он также считает, что эта технология изменит процесс принятия решений центральными банками, позволив быстрее обрабатывать большие массивы информации и точнее отличать реальные экономические сигналы от запаздывающих или искаженных данных.
"Не так далеко то время, когда у центральных банков будет буквально под рукой вся информация мира и они смогут использовать новые аналитические инструменты для ее обработки. Я думаю, это фундаментально изменит проведение монетарной политики", - отметил глава ФРС.
Что же касается макроэкономики, то, по его словам, в краткосрочной перспективе технология прежде всего воздействует на спрос, тогда как положительный эффект для предложения и производительности проявится позднее.
"Если вы центральный банкир и ваша задача - обеспечить стабильность цен и полную занятость, вы должны признать, что это шок. Но в среднесрочной перспективе это положительный шок предложения", - сказал Уорш.
При этом Уорш признал неопределенность относительно последствий распространения искусственного интеллекта для рынка труда.
"Мы не знаем, каким будет его влияние на занятость в ближайшие 12 или 18 месяцев", - заявил он.
По мнению главы ФРС, широкое использование искусственного интеллекта в перспективе повысит производительность и благосостояние, однако переход к этому состоянию "вероятно, будет очень неровным". По его словам, пока также неясно, как будет устроен рынок новых технологий и кто в конечном итоге получит от них основную экономическую выгоду.
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финансы, мировая экономика, сша, бангкок, всемирный банк
Финансы, Мировая экономика, США, БАНГКОК, Всемирный банк
Уорш: искусственный интеллект изменит кредитно-денежную политику
Глава ФРС Уорш: искусственный интеллект фундаментально изменит кредитно-денежную политику
БАНГКОК, 16 окт — ПРАЙМ. Искусственный интеллект фундаментально изменит кредитно-денежную политику мировых финансовых регуляторов, при этом его влияние на макроэкономические показатели пока неясны, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевин Уорш на совещании руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Бангкоке.
Уорш назвал появление искусственного интеллекта, вероятно, самым значительным изменением для экономики США и мировой экономики за всю его жизнь. Он также считает, что эта технология изменит процесс принятия решений центральными банками, позволив быстрее обрабатывать большие массивы информации и точнее отличать реальные экономические сигналы от запаздывающих или искаженных данных.
"Не так далеко то время, когда у центральных банков будет буквально под рукой вся информация мира и они смогут использовать новые аналитические инструменты для ее обработки. Я думаю, это фундаментально изменит проведение монетарной политики", - отметил глава ФРС.
Что же касается макроэкономики, то, по его словам, в краткосрочной перспективе технология прежде всего воздействует на спрос, тогда как положительный эффект для предложения и производительности проявится позднее.
"Если вы центральный банкир и ваша задача - обеспечить стабильность цен и полную занятость, вы должны признать, что это шок. Но в среднесрочной перспективе это положительный шок предложения", - сказал Уорш.
При этом Уорш признал неопределенность относительно последствий распространения искусственного интеллекта для рынка труда.
"Мы не знаем, каким будет его влияние на занятость в ближайшие 12 или 18 месяцев", - заявил он.
По мнению главы ФРС, широкое использование искусственного интеллекта в перспективе повысит производительность и благосостояние, однако переход к этому состоянию "вероятно, будет очень неровным". По его словам, пока также неясно, как будет устроен рынок новых технологий и кто в конечном итоге получит от них основную экономическую выгоду.