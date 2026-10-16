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Уорш: искусственный интеллект изменит кредитно-денежную политику

Уорш: искусственный интеллект изменит кредитно-денежную политику - 16.10.2026, ПРАЙМ

Уорш: искусственный интеллект изменит кредитно-денежную политику

Искусственный интеллект фундаментально изменит кредитно-денежную политику мировых финансовых регуляторов, при этом его влияние на макроэкономические показатели... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T09:52+0300

2026-10-16T09:52+0300

2026-10-16T09:52+0300

финансы

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сша

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БАНГКОК, 16 окт — ПРАЙМ. Искусственный интеллект фундаментально изменит кредитно-денежную политику мировых финансовых регуляторов, при этом его влияние на макроэкономические показатели пока неясны, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевин Уорш на совещании руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Бангкоке. Уорш назвал появление искусственного интеллекта, вероятно, самым значительным изменением для экономики США и мировой экономики за всю его жизнь. Он также считает, что эта технология изменит процесс принятия решений центральными банками, позволив быстрее обрабатывать большие массивы информации и точнее отличать реальные экономические сигналы от запаздывающих или искаженных данных. "Не так далеко то время, когда у центральных банков будет буквально под рукой вся информация мира и они смогут использовать новые аналитические инструменты для ее обработки. Я думаю, это фундаментально изменит проведение монетарной политики", - отметил глава ФРС. Что же касается макроэкономики, то, по его словам, в краткосрочной перспективе технология прежде всего воздействует на спрос, тогда как положительный эффект для предложения и производительности проявится позднее. "Если вы центральный банкир и ваша задача - обеспечить стабильность цен и полную занятость, вы должны признать, что это шок. Но в среднесрочной перспективе это положительный шок предложения", - сказал Уорш. При этом Уорш признал неопределенность относительно последствий распространения искусственного интеллекта для рынка труда. "Мы не знаем, каким будет его влияние на занятость в ближайшие 12 или 18 месяцев", - заявил он. По мнению главы ФРС, широкое использование искусственного интеллекта в перспективе повысит производительность и благосостояние, однако переход к этому состоянию "вероятно, будет очень неровным". По его словам, пока также неясно, как будет устроен рынок новых технологий и кто в конечном итоге получит от них основную экономическую выгоду.

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финансы, мировая экономика, сша, бангкок, всемирный банк