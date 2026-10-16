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Инвестиции "Нефтисы" в геологоразведку составят 5-8% - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Инвестиции "Нефтисы" в геологоразведку составят 5-8%
Инвестиции "Нефтисы" в геологоразведку составят 5-8% - 16.10.2026, ПРАЙМ
Инвестиции "Нефтисы" в геологоразведку составят 5-8%
Инвестиции "Нефтисы" в 2026 году в геологоразведку составят, как и в прошлые годы, 5-8% от общего объема вложений, заявил РИА Новости глава компании Андрей... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T15:14+0300
2026-10-16T15:14+0300
газ
москва
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Инвестиции "Нефтисы" в 2026 году в геологоразведку составят, как и в прошлые годы, 5-8% от общего объема вложений, заявил РИА Новости глава компании Андрей Зарубин на полях Российской энергетической недели. "На уровне предыдущих лет: 5-8% от общего объема инвестиций", - сказал он, отвечая на вопрос об объеме вложений в геологоразведку компании. Зарубин добавил, что за последние 10 лет геологи компании открыли более 80 новых месторождений и залежей, а сейчас в приоритете - доразведка старых месторождений и поиск "пропущенных" залежей. "В последние два года доразведка велась на 15 месторождениях предприятий группы "Нефтиса" - это более 10% от общего числа месторождений в активах компании", - заключил он. "Нефтиса" - нефтяная компания, которая работает в десяти субъектах России. Основные виды деятельности - поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча и реализация нефти. Владеет 123 лицензионными участками. Добыча составляет порядка 7 миллионов тонн в год. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
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газ, москва
Газ, МОСКВА
15:14 16.10.2026
 
Инвестиции "Нефтисы" в геологоразведку составят 5-8%

Зарубин: инвестиции "Нефтисы" в геологоразведку в 2026 году составят 5-8% от общ

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Инвестиции "Нефтисы" в 2026 году в геологоразведку составят, как и в прошлые годы, 5-8% от общего объема вложений, заявил РИА Новости глава компании Андрей Зарубин на полях Российской энергетической недели.
"На уровне предыдущих лет: 5-8% от общего объема инвестиций", - сказал он, отвечая на вопрос об объеме вложений в геологоразведку компании.
Зарубин добавил, что за последние 10 лет геологи компании открыли более 80 новых месторождений и залежей, а сейчас в приоритете - доразведка старых месторождений и поиск "пропущенных" залежей.
"В последние два года доразведка велась на 15 месторождениях предприятий группы "Нефтиса" - это более 10% от общего числа месторождений в активах компании", - заключил он.
"Нефтиса" - нефтяная компания, которая работает в десяти субъектах России. Основные виды деятельности - поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча и реализация нефти. Владеет 123 лицензионными участками. Добыча составляет порядка 7 миллионов тонн в год.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ГазМОСКВА
 
 
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