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Инвестиции "Нефтисы" в геологоразведку составят 5-8%

Инвестиции "Нефтисы" в геологоразведку составят 5-8% - 16.10.2026, ПРАЙМ

Инвестиции "Нефтисы" в геологоразведку составят 5-8%

Инвестиции "Нефтисы" в 2026 году в геологоразведку составят, как и в прошлые годы, 5-8% от общего объема вложений, заявил РИА Новости глава компании Андрей... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T15:14+0300

2026-10-16T15:14+0300

2026-10-16T15:14+0300

газ

москва

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Инвестиции "Нефтисы" в 2026 году в геологоразведку составят, как и в прошлые годы, 5-8% от общего объема вложений, заявил РИА Новости глава компании Андрей Зарубин на полях Российской энергетической недели. "На уровне предыдущих лет: 5-8% от общего объема инвестиций", - сказал он, отвечая на вопрос об объеме вложений в геологоразведку компании. Зарубин добавил, что за последние 10 лет геологи компании открыли более 80 новых месторождений и залежей, а сейчас в приоритете - доразведка старых месторождений и поиск "пропущенных" залежей. "В последние два года доразведка велась на 15 месторождениях предприятий группы "Нефтиса" - это более 10% от общего числа месторождений в активах компании", - заключил он. "Нефтиса" - нефтяная компания, которая работает в десяти субъектах России. Основные виды деятельности - поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча и реализация нефти. Владеет 123 лицензионными участками. Добыча составляет порядка 7 миллионов тонн в год. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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газ, москва