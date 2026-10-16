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Спрос на энергетику будет расти опережающими темпами, заявил Новак

Спрос на энергетику будет расти опережающими темпами, заявил Новак - 16.10.2026, ПРАЙМ

Спрос на энергетику будет расти опережающими темпами, заявил Новак

Обеспечение роста спроса на энергетику в мире требует инвестиций уже сегодня, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T18:04+0300

2026-10-16T18:04+0300

2026-10-16T18:08+0300

бизнес

россия

москва

александр новак

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Обеспечение роста спроса на энергетику в мире требует инвестиций уже сегодня, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Важно, что звучала в том числе и потребность в долгосрочных инвестициях, потому что спрос на энергетику будет расти, как мы все понимаем, опережающими темпами. Упоминались ЦОДы, упоминались кондиционеры, упоминался рост потребления, связанный с искусственным интеллектом, внедрением все более и более в нашу жизнь. Поэтому, конечно, для обеспечения растущего спроса необходимы инвестиции уже сегодня. И этим тоже нужно заниматься", - сказал он в рамках РЭН-2026. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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бизнес, россия, москва, александр новак