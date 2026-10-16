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Успеть за 60 секунд: iPhone Duo вызвал ажиотаж, пишет Bloomberg - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Успеть за 60 секунд: iPhone Duo вызвал ажиотаж, пишет Bloomberg
Успеть за 60 секунд: iPhone Duo вызвал ажиотаж, пишет Bloomberg - 16.10.2026, ПРАЙМ
Успеть за 60 секунд: iPhone Duo вызвал ажиотаж, пишет Bloomberg
Сроки поставки первого складного смартфона Apple iPhone Duo сдвинулись на январь через несколько минут после старта предзаказов, пишет Bloomberg. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:32+0300
2026-10-16T17:37+0300
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Сроки поставки первого складного смартфона Apple iPhone Duo сдвинулись на январь через несколько минут после старта предзаказов, пишет Bloomberg."Высокий спрос и жестко ограниченный объем поставок сделают покупку устройства за 1999 долларов непростой задачей как в день его официального старта продаж 23 октября, так и в ближайшем будущем", — отмечает агентство.Некоторые покупатели в соцсетях сообщали о задержках доставки даже после того, как заранее резервировали желаемый цвет и объем памяти. Розничные магазины Apple также мгновенно исчерпали запасы iPhone Duo в день запуска предзаказов.На этом фоне акции компании выросли на 1,8% перед открытием рынков в Нью-Йорке.Для Apple iPhone Duo — один из первых крупных проектов при новом гендиректоре компании Джоне Тернусе, возглавившем компанию в сентябре. По оценке Counterpoint Research, выход на рынок складных смартфонов может обеспечить iPhone Duo около шести миллионов продаж в этом году, придав импульс нишевому сегменту.
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бизнес, apple, технологии, iphone
Бизнес, Apple, Технологии, iPhone
17:32 16.10.2026 (обновлено: 17:37 16.10.2026)
 
Успеть за 60 секунд: iPhone Duo вызвал ажиотаж, пишет Bloomberg

Bloomberg: cроки поставки складного смартфона Apple iPhone Duo сдвинулись на 2027 год

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк" Фирменный магазин Apple на 5-й авеню в Нью-Йорке
 Фирменный магазин Apple на 5-й авеню в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Сроки поставки первого складного смартфона Apple iPhone Duo сдвинулись на январь через несколько минут после старта предзаказов, пишет Bloomberg.
"Высокий спрос и жестко ограниченный объем поставок сделают покупку устройства за 1999 долларов непростой задачей как в день его официального старта продаж 23 октября, так и в ближайшем будущем", — отмечает агентство.
Некоторые покупатели в соцсетях сообщали о задержках доставки даже после того, как заранее резервировали желаемый цвет и объем памяти. Розничные магазины Apple также мгновенно исчерпали запасы iPhone Duo в день запуска предзаказов.
На этом фоне акции компании выросли на 1,8% перед открытием рынков в Нью-Йорке.
Для Apple iPhone Duo — один из первых крупных проектов при новом гендиректоре компании Джоне Тернусе, возглавившем компанию в сентябре. По оценке Counterpoint Research, выход на рынок складных смартфонов может обеспечить iPhone Duo около шести миллионов продаж в этом году, придав импульс нишевому сегменту.
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