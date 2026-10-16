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В Иране пока не решили вопрос оплаты российского газа

В Иране пока не решили вопрос оплаты российского газа - 16.10.2026, ПРАЙМ

В Иране пока не решили вопрос оплаты российского газа

Вопрос оплаты российского газа, который будет поставляться в Иран, пока не решен, заявил замминистра нефти Ирана и глава Национальной иранской газовой компании... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T11:54+0300

2026-10-16T11:54+0300

2026-10-16T11:59+0300

газ

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иран

азербайджан

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сергей цивилев

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Вопрос оплаты российского газа, который будет поставляться в Иран, пока не решен, заявил замминистра нефти Ирана и глава Национальной иранской газовой компании Саид Тавакколи. "Сейчас остается вопрос маршрута, по которому идут финальные и технические изыскания, а также вопрос цен и механизма оплаты", - сказал он журналистам на полях Российской энергетической недели (РЭН). Президент России Владимир Путин в середине января 2025 года заявил, что при реализации проекта газопровода в Иран объем российских поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Однако начинать нужно с небольших объемов, до 2 миллиардов кубометров, указал он. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев тогда уточнял, что газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, а стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене. Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

иран

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газ, россия, иран, азербайджан, москва, владимир путин, сергей цивилев