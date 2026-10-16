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Испания в августе сократила экспорт вина в Россию до минимума с 2023 года - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Испания в августе сократила экспорт вина в Россию до минимума с 2023 года
Испания в августе сократила экспорт вина в Россию до минимума с 2023 года - 16.10.2026, ПРАЙМ
Испания в августе сократила экспорт вина в Россию до минимума с 2023 года
Испания в августе текущего года сократила экспорт вина в Россию до минимальных с 2023 года 1,64 миллиона евро, следует из данных Евростата, которые... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T16:33+0300
2026-10-16T16:33+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Испания в августе текущего года сократила экспорт вина в Россию до минимальных с 2023 года 1,64 миллиона евро, следует из данных Евростата, которые проанализировало РИА Новости. Поставки к предыдущему месяцу просели вдвое, а объемы в денежном выражении стали минимальными с декабря 2023 года. Крупнейшим экспортером вина в Россию среди стран ЕС в августе вновь стала Италия, несмотря на довольно заметную просадку к июлю - ее экспорт сократился на пятую часть, до 23,3 миллиона евро. В отчетном месяце на нее пришлась почти половина всех поставок. На втором месте оказалась Латвия, также заметно сократившая отгрузки к предыдущему месяцу - они оказались на 30% ниже, составив 7,8 миллиона евро. Замыкает топ-3 Франция - ее результат оказался на 38% выше июля (5,6 миллиона евро). Всего ЕС экспортировал вина в августе в Россию на 50,2 миллиона евро - это на 18% меньше предшествующего месяца.
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бизнес, мировая экономика, италия, латвия, франция, ес
Бизнес, Мировая экономика, ИТАЛИЯ, ЛАТВИЯ, ФРАНЦИЯ, ЕС
16:33 16.10.2026
 
Испания в августе сократила экспорт вина в Россию до минимума с 2023 года

Евростат: Испания в августе сократила экспорт вина в Россию до минимума с 2023 года

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Испания в августе текущего года сократила экспорт вина в Россию до минимальных с 2023 года 1,64 миллиона евро, следует из данных Евростата, которые проанализировало РИА Новости.
Поставки к предыдущему месяцу просели вдвое, а объемы в денежном выражении стали минимальными с декабря 2023 года.
Крупнейшим экспортером вина в Россию среди стран ЕС в августе вновь стала Италия, несмотря на довольно заметную просадку к июлю - ее экспорт сократился на пятую часть, до 23,3 миллиона евро. В отчетном месяце на нее пришлась почти половина всех поставок.
На втором месте оказалась Латвия, также заметно сократившая отгрузки к предыдущему месяцу - они оказались на 30% ниже, составив 7,8 миллиона евро.
Замыкает топ-3 Франция - ее результат оказался на 38% выше июля (5,6 миллиона евро).
Всего ЕС экспортировал вина в августе в Россию на 50,2 миллиона евро - это на 18% меньше предшествующего месяца.
 
БизнесМировая экономикаИТАЛИЯЛАТВИЯФРАНЦИЯЕС
 
 
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