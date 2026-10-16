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В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием воздушных судов

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием воздушных судов - 16.10.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T05:49+0300

2026-10-16T05:49+0300

2026-10-16T05:49+0300

бизнес

ижевск

росавиация

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация. "Аэропорт Ижевска. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, ижевск, росавиация