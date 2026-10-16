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В Ярославле перекрыли движение на выезде из города в сторону Москвы
В Ярославле перекрыли движение на выезде из города в сторону Москвы - 16.10.2026, ПРАЙМ
В Ярославле перекрыли движение на выезде из города в сторону Москвы
Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто в целях обеспечения безопасности, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T02:03+0300
2026-10-16T02:03+0300
2026-10-16T02:03+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто в целях обеспечения безопасности, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - написал Евраев в канале на платформе "Макс".
Он также призвал воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирать маршрут, минуя этот участок.
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В Ярославле перекрыли движение на выезде из города в сторону Москвы
Евраев: на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение транспорта
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто в целях обеспечения безопасности, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - написал Евраев в канале на платформе "Макс".
Он также призвал воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирать маршрут, минуя этот участок.