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ПСБ: юань в пятницу не достигнет уровня 12,5 рубля - 16.10.2026, ПРАЙМ
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ПСБ: юань в пятницу не достигнет уровня 12,5 рубля
ПСБ: юань в пятницу не достигнет уровня 12,5 рубля - 16.10.2026, ПРАЙМ
ПСБ: юань в пятницу не достигнет уровня 12,5 рубля
Курс китайской валюты по отношению к российской днем в пятницу символически растет, не достигая уровня 12,5 рубля, при этом впереди больше перспектив к... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:03+0300
2026-10-16T14:03+0300
рынок
богдан зварич
псб
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской днем в пятницу символически растет, не достигая уровня 12,5 рубля, при этом впереди больше перспектив к укреплению нацвалюты, следует из данных Московской биржи и комментариев эксперта. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.29 мск повышается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,49 рубля. В течение дня юань торгуется в узком коридоре 12,48-12,53 рубля. В пятницу юань продолжит движение в диапазоне 12,3-12,8 рубля, при этом в ходе сессии может пройти вниз и обновить минимумы недели, сделав существенный шаг к нижней границе этого коридора, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Фактор постепенного восстановления предложения иностранной валюты за счет поступления выручки от продажи нефти по более высоким ценам в сентябре продолжит оставаться основным драйвером для валютного рынка. Это может уже в рамках следующей недели, ближе к окончанию которой экспортеры начнут готовиться к пику налоговых выплат, увести юань в район 12 рублей". – рассчитывает он.
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рынок, богдан зварич, псб
Рынок, Богдан Зварич, ПСБ
14:03 16.10.2026
 
ПСБ: юань в пятницу не достигнет уровня 12,5 рубля

ПСБ: курс юаня к рублю в пятницу символически растет

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской днем в пятницу символически растет, не достигая уровня 12,5 рубля, при этом впереди больше перспектив к укреплению нацвалюты, следует из данных Московской биржи и комментариев эксперта.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.29 мск повышается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,49 рубля.
В течение дня юань торгуется в узком коридоре 12,48-12,53 рубля.
В пятницу юань продолжит движение в диапазоне 12,3-12,8 рубля, при этом в ходе сессии может пройти вниз и обновить минимумы недели, сделав существенный шаг к нижней границе этого коридора, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"Фактор постепенного восстановления предложения иностранной валюты за счет поступления выручки от продажи нефти по более высоким ценам в сентябре продолжит оставаться основным драйвером для валютного рынка. Это может уже в рамках следующей недели, ближе к окончанию которой экспортеры начнут готовиться к пику налоговых выплат, увести юань в район 12 рублей". – рассчитывает он.
 
РынокБогдан ЗваричПСБ
 
 
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