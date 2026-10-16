https://1prime.ru/20261016/juan-874336405.html

ПСБ: юань в пятницу не достигнет уровня 12,5 рубля

ПСБ: юань в пятницу не достигнет уровня 12,5 рубля - 16.10.2026, ПРАЙМ

ПСБ: юань в пятницу не достигнет уровня 12,5 рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской днем в пятницу символически растет, не достигая уровня 12,5 рубля, при этом впереди больше перспектив к... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T14:03+0300

2026-10-16T14:03+0300

2026-10-16T14:03+0300

рынок

богдан зварич

псб

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874336405.jpg?1792148600

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской днем в пятницу символически растет, не достигая уровня 12,5 рубля, при этом впереди больше перспектив к укреплению нацвалюты, следует из данных Московской биржи и комментариев эксперта. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.29 мск повышается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,49 рубля. В течение дня юань торгуется в узком коридоре 12,48-12,53 рубля. В пятницу юань продолжит движение в диапазоне 12,3-12,8 рубля, при этом в ходе сессии может пройти вниз и обновить минимумы недели, сделав существенный шаг к нижней границе этого коридора, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Фактор постепенного восстановления предложения иностранной валюты за счет поступления выручки от продажи нефти по более высоким ценам в сентябре продолжит оставаться основным драйвером для валютного рынка. Это может уже в рамках следующей недели, ближе к окончанию которой экспортеры начнут готовиться к пику налоговых выплат, увести юань в район 12 рублей". – рассчитывает он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, богдан зварич, псб