https://1prime.ru/20261016/kabinki-874334768.html
На вокзалах появились первые детские кабинки в туалетах
На вокзалах появились первые детские кабинки в туалетах - 16.10.2026, ПРАЙМ
На вокзалах появились первые детские кабинки в туалетах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. РЖД сделали на вокзалах первые детские кабинки в туалетах с маленькими унитазами, сообщил начальник дирекции железнодорожных | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:44+0300
2026-10-16T13:44+0300
2026-10-16T13:44+0300
бизнес
ржд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874334768.jpg?1792147479
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. РЖД сделали на вокзалах первые детские кабинки в туалетах с маленькими унитазами, сообщил начальник дирекции железнодорожных вокзалов Роман Цуканов.
РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира.
"У нас на вокзалах появились первые детские кабинки. Это настоящая находка для родителей. Внутри есть детское оборудование, пеленальные столики и даже специальные аксессуары для ухода за ребенком", - сказал Цуканов.
Он добавил, что здесь применяются долговечные и современные материалы.
Министр транспорта РФ Андрей Никитин в 2025 году утвердил пакет рекомендаций для комфортного путешествия пассажиров с детьми.
В частности, это касается железнодорожного транспорта. Там говорится об организации на вокзалах игровых площадок и детских унитазов в туалетах, в поездах - вагонов для семей с детьми с игровыми зонами и местами для хранения колясок и багажа и о других мерах.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, ржд
На вокзалах появились первые детские кабинки в туалетах
РЖД сделали на вокзалах первые детские кабинки в туалетах с маленькими унитазами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. РЖД сделали на вокзалах первые детские кабинки в туалетах с маленькими унитазами, сообщил начальник дирекции железнодорожных вокзалов Роман Цуканов.
РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира.
"У нас на вокзалах появились первые детские кабинки. Это настоящая находка для родителей. Внутри есть детское оборудование, пеленальные столики и даже специальные аксессуары для ухода за ребенком", - сказал Цуканов.
Он добавил, что здесь применяются долговечные и современные материалы.
Министр транспорта РФ Андрей Никитин в 2025 году утвердил пакет рекомендаций для комфортного путешествия пассажиров с детьми.
В частности, это касается железнодорожного транспорта. Там говорится об организации на вокзалах игровых площадок и детских унитазов в туалетах, в поездах - вагонов для семей с детьми с игровыми зонами и местами для хранения колясок и багажа и о других мерах.