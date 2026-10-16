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На вокзалах появились первые детские кабинки в туалетах

На вокзалах появились первые детские кабинки в туалетах - 16.10.2026, ПРАЙМ

На вокзалах появились первые детские кабинки в туалетах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. РЖД сделали на вокзалах первые детские кабинки в туалетах с маленькими унитазами, сообщил начальник дирекции железнодорожных | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:44+0300

2026-10-16T13:44+0300

2026-10-16T13:44+0300

бизнес

ржд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. РЖД сделали на вокзалах первые детские кабинки в туалетах с маленькими унитазами, сообщил начальник дирекции железнодорожных вокзалов Роман Цуканов. РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира. "У нас на вокзалах появились первые детские кабинки. Это настоящая находка для родителей. Внутри есть детское оборудование, пеленальные столики и даже специальные аксессуары для ухода за ребенком", - сказал Цуканов. Он добавил, что здесь применяются долговечные и современные материалы. Министр транспорта РФ Андрей Никитин в 2025 году утвердил пакет рекомендаций для комфортного путешествия пассажиров с детьми. В частности, это касается железнодорожного транспорта. Там говорится об организации на вокзалах игровых площадок и детских унитазов в туалетах, в поездах - вагонов для семей с детьми с игровыми зонами и местами для хранения колясок и багажа и о других мерах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ржд