Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На вокзалах появились первые детские кабинки в туалетах - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/kabinki-874334768.html
На вокзалах появились первые детские кабинки в туалетах
На вокзалах появились первые детские кабинки в туалетах - 16.10.2026, ПРАЙМ
На вокзалах появились первые детские кабинки в туалетах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. РЖД сделали на вокзалах первые детские кабинки в туалетах с маленькими унитазами, сообщил начальник дирекции железнодорожных | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:44+0300
2026-10-16T13:44+0300
бизнес
ржд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874334768.jpg?1792147479
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. РЖД сделали на вокзалах первые детские кабинки в туалетах с маленькими унитазами, сообщил начальник дирекции железнодорожных вокзалов Роман Цуканов. РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира. "У нас на вокзалах появились первые детские кабинки. Это настоящая находка для родителей. Внутри есть детское оборудование, пеленальные столики и даже специальные аксессуары для ухода за ребенком", - сказал Цуканов. Он добавил, что здесь применяются долговечные и современные материалы. Министр транспорта РФ Андрей Никитин в 2025 году утвердил пакет рекомендаций для комфортного путешествия пассажиров с детьми. В частности, это касается железнодорожного транспорта. Там говорится об организации на вокзалах игровых площадок и детских унитазов в туалетах, в поездах - вагонов для семей с детьми с игровыми зонами и местами для хранения колясок и багажа и о других мерах.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, ржд
Бизнес, РЖД
13:44 16.10.2026
 
На вокзалах появились первые детские кабинки в туалетах

РЖД сделали на вокзалах первые детские кабинки в туалетах с маленькими унитазами

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. РЖД сделали на вокзалах первые детские кабинки в туалетах с маленькими унитазами, сообщил начальник дирекции железнодорожных вокзалов Роман Цуканов.
РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира.
"У нас на вокзалах появились первые детские кабинки. Это настоящая находка для родителей. Внутри есть детское оборудование, пеленальные столики и даже специальные аксессуары для ухода за ребенком", - сказал Цуканов.
Он добавил, что здесь применяются долговечные и современные материалы.
Министр транспорта РФ Андрей Никитин в 2025 году утвердил пакет рекомендаций для комфортного путешествия пассажиров с детьми.
В частности, это касается железнодорожного транспорта. Там говорится об организации на вокзалах игровых площадок и детских унитазов в туалетах, в поездах - вагонов для семей с детьми с игровыми зонами и местами для хранения колясок и багажа и о других мерах.
 
БизнесРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала