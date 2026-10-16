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В аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Тамбова сняли ограничения
В аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Тамбова сняли ограничения - 16.10.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Тамбова сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Тамбова, сообщила Росавиация. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T07:38+0300
2026-10-16T07:38+0300
2026-10-16T07:38+0300
бизнес
калуга
нижний новгород
росавиация
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Тамбова, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Калуги ("Грабцево"), Нижнего Новгорода ("Чкалов"), Тамбова ("Донское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, калуга, нижний новгород, росавиация
Бизнес, Калуга, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Росавиация
В аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Тамбова сняли ограничения
В Калуге, Нижнем Новгороде и Тамбове сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов