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В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - 16.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T22:18+0300
2026-10-16T22:18+0300
2026-10-16T22:21+0300
бизнес
калуга
росавиация
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. "Аэропорт Калуга ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, калуга, росавиация
Бизнес, Калуга, Росавиация
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов