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РСТ: Кавминводы лидируют по объемам продаж на новогодние праздники - 16.10.2026, ПРАЙМ
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РСТ: Кавминводы лидируют по объемам продаж на новогодние праздники
РСТ: Кавминводы лидируют по объемам продаж на новогодние праздники - 16.10.2026, ПРАЙМ
РСТ: Кавминводы лидируют по объемам продаж на новогодние праздники
Санатории Кавминвод по объемам продаж на новогодние праздники лидируют с показателем 35%, в то время как в Краснодарском крае - 33%, рассказали в Российском... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T11:08+0300
2026-10-16T11:08+0300
бизнес
туризм
россия
краснодарский край
свердловская область
российский союз туриндустрии
рст
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Санатории Кавминвод по объемам продаж на новогодние праздники лидируют с показателем 35%, в то время как в Краснодарском крае - 33%, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Доля здравниц в объеме продаж туроператора на новогодние праздники немного увеличилась за счет смены лидера в общем рейтинге по России на январские каникулы: Кавминводы сейчас обгоняют Краснодарский край – 35% против 33% бронирований на праздники", - цитирует РСТ заместителя генерального директора компании "Алеан" Оксану Булах. По ее словам, в прошлом году ситуация была противоположная – 34% у Краснодарского края и 29% у Кавминвод. Она отметила, что оживление спроса на бронирование санаториев Кавминвод на январские каникулы произошло именно в октябре. Помимо этих регионов, у российских туристов популярны здравницы Белокурихи, Тюменской и Свердловской областей. Булах отметила, что пиковый спрос ожидается со второй половины октября и до середины ноября. "Несмотря на то, что в течение года главным трендом было сокращение глубины продаж, относительно новогодних заездов видна другая картина: туристы стараются спланировать поездку заранее, понимая, что ближе к датам заезда подорожают авиабилеты", - пояснила она. Помимо этого отмечается, что по сравнению с прошлым годом выросло число длительных заездов в санатории Ставропольского края: туристы покупают туры на 8-12 дней вместе с новогодней ночью, чтобы успеть пройти полноценное лечение на каникулах. Растет и спрос на санатории высокого ценового сегмента. Генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин поделился, что средний чек в период новогодних праздников в санаториях России составляет 6-6,5 тысяч рублей в сутки на человека. "В основном, берут классические программы на 10-12 дней, соответственно это стоит от 65 тысяч рублей без дороги. С дорогой придется потратить порядка 100 тысяч", - сказал он.
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бизнес, туризм, россия, краснодарский край, свердловская область, российский союз туриндустрии, рст
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Краснодарский край, Свердловская область, Российский союз туриндустрии, РСТ
11:08 16.10.2026
 
РСТ: Кавминводы лидируют по объемам продаж на новогодние праздники

РСТ: Кавминводы лидируют по объемам продаж на новогодние праздники

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Санатории Кавминвод по объемам продаж на новогодние праздники лидируют с показателем 35%, в то время как в Краснодарском крае - 33%, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Доля здравниц в объеме продаж туроператора на новогодние праздники немного увеличилась за счет смены лидера в общем рейтинге по России на январские каникулы: Кавминводы сейчас обгоняют Краснодарский край – 35% против 33% бронирований на праздники", - цитирует РСТ заместителя генерального директора компании "Алеан" Оксану Булах.
По ее словам, в прошлом году ситуация была противоположная – 34% у Краснодарского края и 29% у Кавминвод. Она отметила, что оживление спроса на бронирование санаториев Кавминвод на январские каникулы произошло именно в октябре.
Помимо этих регионов, у российских туристов популярны здравницы Белокурихи, Тюменской и Свердловской областей.
Булах отметила, что пиковый спрос ожидается со второй половины октября и до середины ноября. "Несмотря на то, что в течение года главным трендом было сокращение глубины продаж, относительно новогодних заездов видна другая картина: туристы стараются спланировать поездку заранее, понимая, что ближе к датам заезда подорожают авиабилеты", - пояснила она.
Помимо этого отмечается, что по сравнению с прошлым годом выросло число длительных заездов в санатории Ставропольского края: туристы покупают туры на 8-12 дней вместе с новогодней ночью, чтобы успеть пройти полноценное лечение на каникулах. Растет и спрос на санатории высокого ценового сегмента.
Генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин поделился, что средний чек в период новогодних праздников в санаториях России составляет 6-6,5 тысяч рублей в сутки на человека.
"В основном, берут классические программы на 10-12 дней, соответственно это стоит от 65 тысяч рублей без дороги. С дорогой придется потратить порядка 100 тысяч", - сказал он.
 
БизнесТуризмРОССИЯКраснодарский крайСвердловская областьРоссийский союз туриндустрииРСТ
 
 
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