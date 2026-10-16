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Казахстан рассчитывает увеличить объем торговли с Афганистаном - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Казахстан рассчитывает увеличить объем торговли с Афганистаном
Казахстан рассчитывает увеличить объем торговли с Афганистаном - 16.10.2026, ПРАЙМ
Казахстан рассчитывает увеличить объем торговли с Афганистаном
Товарооборот Казахстана и Афганистана за неполный 2026 год составил почти 600 миллионов долларов, Казахстан рассчитывает увеличить объем двусторонней торговли... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T12:37+0300
2026-10-16T12:37+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Товарооборот Казахстана и Афганистана за неполный 2026 год составил почти 600 миллионов долларов, Казахстан рассчитывает увеличить объем двусторонней торговли до 3 миллиардов долларов, заявил посол республики в России Даурен Абаев. "Казахстан последовательно реализует стратегию прагматичного сотрудничества, нацеленного на превращение Афганистана из реципиента помощи в производителя и транзитный узел. Товарооборот между Казахстаном и Афганистаном за неполный 2026 год составил почти 600 миллионов долларов. Мы нацелены на дальнейшее углубление сотрудничества с расчетом на увеличение двусторонней торговли до 3 миллиардов долларов, и для этого есть потенциал и обоюдный настрой", - заявил Абаев на конференция ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане, которая проходит в Москве. По словам дипломата, Казахстан рассматривает Афганистан не только как рынок сбыта, но и как важного участника формирования новых логистических маршрутов между Центральной и Южной Азией. Он также подчеркнул важность гуманитарной помощи афганскому народу, включая обеспечение доступа к продовольствию, медицинской помощи и образованию. "Мы оказываем афганскому народу гуманитарную помощь. Например, после серии землетрясений на востоке страны Казахстан организовал медицинскую миссию для экстренной врачебной помощи и обучения местного персонала. В июне этого года направлена очередная партия гуманитарной помощи общим весом 320 тонн", - отметил Абаев. Также он сказал, что важным шагом стало создание в Алма-Ате в 2025 году регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Казахстан, по словам Абаева, рассчитывает использовать возможности центра для реализации проектов в сфере образования, продовольственной безопасности и водопользования.
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мировая экономика, казахстан, афганистан, центральная азия, снг, шос, оон
Мировая экономика, КАЗАХСТАН, АФГАНИСТАН, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, СНГ, ШОС, ООН
12:37 16.10.2026
 
Казахстан рассчитывает увеличить объем торговли с Афганистаном

Посол Абаев: товарооборот Казахстана и Афганистана составил почти 600 миллионов долларов

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Товарооборот Казахстана и Афганистана за неполный 2026 год составил почти 600 миллионов долларов, Казахстан рассчитывает увеличить объем двусторонней торговли до 3 миллиардов долларов, заявил посол республики в России Даурен Абаев.
"Казахстан последовательно реализует стратегию прагматичного сотрудничества, нацеленного на превращение Афганистана из реципиента помощи в производителя и транзитный узел. Товарооборот между Казахстаном и Афганистаном за неполный 2026 год составил почти 600 миллионов долларов. Мы нацелены на дальнейшее углубление сотрудничества с расчетом на увеличение двусторонней торговли до 3 миллиардов долларов, и для этого есть потенциал и обоюдный настрой", - заявил Абаев на конференция ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане, которая проходит в Москве.
По словам дипломата, Казахстан рассматривает Афганистан не только как рынок сбыта, но и как важного участника формирования новых логистических маршрутов между Центральной и Южной Азией. Он также подчеркнул важность гуманитарной помощи афганскому народу, включая обеспечение доступа к продовольствию, медицинской помощи и образованию.
"Мы оказываем афганскому народу гуманитарную помощь. Например, после серии землетрясений на востоке страны Казахстан организовал медицинскую миссию для экстренной врачебной помощи и обучения местного персонала. В июне этого года направлена очередная партия гуманитарной помощи общим весом 320 тонн", - отметил Абаев.
Также он сказал, что важным шагом стало создание в Алма-Ате в 2025 году регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Казахстан, по словам Абаева, рассчитывает использовать возможности центра для реализации проектов в сфере образования, продовольственной безопасности и водопользования.
 
Мировая экономикаКАЗАХСТАНАФГАНИСТАНЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯСНГШОСООН
 
 
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