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Казахстан присоединился к инициативе Всемирного банка

Казахстан присоединился к инициативе Всемирного банка - 16.10.2026, ПРАЙМ

Казахстан присоединился к инициативе Всемирного банка

Казахстан присоединился к глобальной инициативе Всемирного банка по развитию сектора металлов и минералов и стал первой страной Центральной Азии, вошедшей в... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T14:15+0300

2026-10-16T14:15+0300

2026-10-16T14:15+0300

мировая экономика

промышленность

казахстан

центральная азия

таиланд

всемирный банк

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Казахстан присоединился к глобальной инициативе Всемирного банка по развитию сектора металлов и минералов и стал первой страной Центральной Азии, вошедшей в нее, сообщила пресс-служба правительства республики. Церемония присоединения прошла в пятницу в ходе ежегодных встреч группы Всемирного банка и международного валютного фонда в Таиланде. "Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, присоединившейся к глобальной инициативе группы Всемирного банка Metals and Minerals Compact", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале. Документ стратегии по металлам и минералам устанавливает направления партнерства на 2026-2030 годы. Одним из основных ориентиров является привлечение порядка 20 миллиардов долларов инвестиций к 2031 году на расширение минерально-сырьевой базы, развитие добычи и переработки, а также внедрение современных технологий и создание инфраструктуры. Сотрудничество также предусматривает совершенствование госполитики и регулирование механизмов в горно-металлургическом комплексе, развитие геологоразведки, инфраструктуры и кадрового потенциала, а также привлечение частных инвестиций в добычу и глубокую переработку сырья. "Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление партнерства, которое будет способствовать повышению конкурентоспособности и устойчивости отрасли, диверсификации экономики и более эффективному использованию природно-ресурсного потенциала нашей страны", - приводит слова министра промышленности и строительства Казахстана Ерсайына Нагаспаева пресс-служба.

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центральная азия

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мировая экономика, промышленность, казахстан, центральная азия, таиланд, всемирный банк