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Казахстан присоединился к инициативе Всемирного банка - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Казахстан присоединился к инициативе Всемирного банка
Казахстан присоединился к инициативе Всемирного банка - 16.10.2026, ПРАЙМ
Казахстан присоединился к инициативе Всемирного банка
Казахстан присоединился к глобальной инициативе Всемирного банка по развитию сектора металлов и минералов и стал первой страной Центральной Азии, вошедшей в... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:15+0300
2026-10-16T14:15+0300
мировая экономика
промышленность
казахстан
центральная азия
таиланд
всемирный банк
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Казахстан присоединился к глобальной инициативе Всемирного банка по развитию сектора металлов и минералов и стал первой страной Центральной Азии, вошедшей в нее, сообщила пресс-служба правительства республики. Церемония присоединения прошла в пятницу в ходе ежегодных встреч группы Всемирного банка и международного валютного фонда в Таиланде. "Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, присоединившейся к глобальной инициативе группы Всемирного банка Metals and Minerals Compact", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале. Документ стратегии по металлам и минералам устанавливает направления партнерства на 2026-2030 годы. Одним из основных ориентиров является привлечение порядка 20 миллиардов долларов инвестиций к 2031 году на расширение минерально-сырьевой базы, развитие добычи и переработки, а также внедрение современных технологий и создание инфраструктуры. Сотрудничество также предусматривает совершенствование госполитики и регулирование механизмов в горно-металлургическом комплексе, развитие геологоразведки, инфраструктуры и кадрового потенциала, а также привлечение частных инвестиций в добычу и глубокую переработку сырья. "Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление партнерства, которое будет способствовать повышению конкурентоспособности и устойчивости отрасли, диверсификации экономики и более эффективному использованию природно-ресурсного потенциала нашей страны", - приводит слова министра промышленности и строительства Казахстана Ерсайына Нагаспаева пресс-служба.
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мировая экономика, промышленность, казахстан, центральная азия, таиланд, всемирный банк
Мировая экономика, Промышленность, КАЗАХСТАН, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, ТАИЛАНД, Всемирный банк
14:15 16.10.2026
 
Казахстан присоединился к инициативе Всемирного банка

Казахстан присоединился к инициативе Всемирного банка по развитию сектора металлов

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Казахстан присоединился к глобальной инициативе Всемирного банка по развитию сектора металлов и минералов и стал первой страной Центральной Азии, вошедшей в нее, сообщила пресс-служба правительства республики.
Церемония присоединения прошла в пятницу в ходе ежегодных встреч группы Всемирного банка и международного валютного фонда в Таиланде.
"Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, присоединившейся к глобальной инициативе группы Всемирного банка Metals and Minerals Compact", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.
Документ стратегии по металлам и минералам устанавливает направления партнерства на 2026-2030 годы. Одним из основных ориентиров является привлечение порядка 20 миллиардов долларов инвестиций к 2031 году на расширение минерально-сырьевой базы, развитие добычи и переработки, а также внедрение современных технологий и создание инфраструктуры.
Сотрудничество также предусматривает совершенствование госполитики и регулирование механизмов в горно-металлургическом комплексе, развитие геологоразведки, инфраструктуры и кадрового потенциала, а также привлечение частных инвестиций в добычу и глубокую переработку сырья.
"Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление партнерства, которое будет способствовать повышению конкурентоспособности и устойчивости отрасли, диверсификации экономики и более эффективному использованию природно-ресурсного потенциала нашей страны", - приводит слова министра промышленности и строительства Казахстана Ерсайына Нагаспаева пресс-служба.
 
Мировая экономикаПромышленностьКАЗАХСТАНЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯТАИЛАНДВсемирный банк
 
 
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