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На Кипре призвали отменить энергетические санкции ЕС против России
На Кипре призвали отменить энергетические санкции ЕС против России - 16.10.2026, ПРАЙМ
На Кипре призвали отменить энергетические санкции ЕС против России
Кандидат на предстоящих в 2028 году президентских выборах на Кипре Авероф Неофиту призвал отменить антироссийские санкции Евросоюза в сфере энергетики на фоне... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T21:06+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Кандидат на предстоящих в 2028 году президентских выборах на Кипре Авероф Неофиту призвал отменить антироссийские санкции Евросоюза в сфере энергетики на фоне энергокризиса. "Я призываю президента Республики (Никоса Христодулидиса - ред.) на следующем саммите Европейского союза в срочном порядке поднять вопрос о пересмотре и отмене энергетических санкций против России", - сказал он на пресс-конференции, ее транслировал телеканал ANT. Неофиту сказал, что с приближением зимы все больше киприотов сталкиваются с трудностями в отоплении домов. Он отметил, что поддерживает обращение властей Кипра в Еврокомиссию с просьбой о финансовой поддержке граждан. "Но временных мер недостаточно. Мы не можем ограничиваться устранением последствий дороговизны. Мы должны также бороться с ее причинами, начиная с затрат на электроэнергию", - сказал он. Политик привел в пример договоренность России и США по дизельному топливу и заявил, что и Европе нужно пересмотреть свою политику. "Мы не можем продолжать стрелять себе в ногу. Европа должна продемонстрировать политический реализм, а Кипр и наш президент должен взять инициативу в свои руки", - сказал он. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок.
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мировая экономика, кипр, сша, европа, владимир путин, дональд трамп, ес
Мировая экономика, КИПР, США, ЕВРОПА, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС
На Кипре призвали отменить энергетические санкции ЕС против России
Кандидат на пост президента Кипра призвал отменить энергетические санкции ЕС против России
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Кандидат на предстоящих в 2028 году президентских выборах на Кипре Авероф Неофиту призвал отменить антироссийские санкции Евросоюза в сфере энергетики на фоне энергокризиса.
"Я призываю президента Республики (Никоса Христодулидиса - ред.) на следующем саммите Европейского союза в срочном порядке поднять вопрос о пересмотре и отмене энергетических санкций против России", - сказал он на пресс-конференции, ее транслировал телеканал ANT.
Неофиту сказал, что с приближением зимы все больше киприотов сталкиваются с трудностями в отоплении домов. Он отметил, что поддерживает обращение властей Кипра в Еврокомиссию с просьбой о финансовой поддержке граждан.
"Но временных мер недостаточно. Мы не можем ограничиваться устранением последствий дороговизны. Мы должны также бороться с ее причинами, начиная с затрат на электроэнергию", - сказал он.
Политик привел в пример договоренность России и США по дизельному топливу и заявил, что и Европе нужно пересмотреть свою политику.
"Мы не можем продолжать стрелять себе в ногу. Европа должна продемонстрировать политический реализм, а Кипр и наш президент должен взять инициативу в свои руки", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок.