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На Кипре призвали отменить энергетические санкции ЕС против России - 16.10.2026, ПРАЙМ
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На Кипре призвали отменить энергетические санкции ЕС против России
На Кипре призвали отменить энергетические санкции ЕС против России - 16.10.2026, ПРАЙМ
На Кипре призвали отменить энергетические санкции ЕС против России
Кандидат на предстоящих в 2028 году президентских выборах на Кипре Авероф Неофиту призвал отменить антироссийские санкции Евросоюза в сфере энергетики на фоне... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T21:06+0300
2026-10-16T21:08+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Кандидат на предстоящих в 2028 году президентских выборах на Кипре Авероф Неофиту призвал отменить антироссийские санкции Евросоюза в сфере энергетики на фоне энергокризиса. "Я призываю президента Республики (Никоса Христодулидиса - ред.) на следующем саммите Европейского союза в срочном порядке поднять вопрос о пересмотре и отмене энергетических санкций против России", - сказал он на пресс-конференции, ее транслировал телеканал ANT. Неофиту сказал, что с приближением зимы все больше киприотов сталкиваются с трудностями в отоплении домов. Он отметил, что поддерживает обращение властей Кипра в Еврокомиссию с просьбой о финансовой поддержке граждан. "Но временных мер недостаточно. Мы не можем ограничиваться устранением последствий дороговизны. Мы должны также бороться с ее причинами, начиная с затрат на электроэнергию", - сказал он. Политик привел в пример договоренность России и США по дизельному топливу и заявил, что и Европе нужно пересмотреть свою политику. "Мы не можем продолжать стрелять себе в ногу. Европа должна продемонстрировать политический реализм, а Кипр и наш президент должен взять инициативу в свои руки", - сказал он. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок.
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мировая экономика, кипр, сша, европа, владимир путин, дональд трамп, ес
Мировая экономика, КИПР, США, ЕВРОПА, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС
21:06 16.10.2026 (обновлено: 21:08 16.10.2026)
 
На Кипре призвали отменить энергетические санкции ЕС против России

Кандидат на пост президента Кипра призвал отменить энергетические санкции ЕС против России

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Кандидат на предстоящих в 2028 году президентских выборах на Кипре Авероф Неофиту призвал отменить антироссийские санкции Евросоюза в сфере энергетики на фоне энергокризиса.
"Я призываю президента Республики (Никоса Христодулидиса - ред.) на следующем саммите Европейского союза в срочном порядке поднять вопрос о пересмотре и отмене энергетических санкций против России", - сказал он на пресс-конференции, ее транслировал телеканал ANT.
Неофиту сказал, что с приближением зимы все больше киприотов сталкиваются с трудностями в отоплении домов. Он отметил, что поддерживает обращение властей Кипра в Еврокомиссию с просьбой о финансовой поддержке граждан.
"Но временных мер недостаточно. Мы не можем ограничиваться устранением последствий дороговизны. Мы должны также бороться с ее причинами, начиная с затрат на электроэнергию", - сказал он.
Политик привел в пример договоренность России и США по дизельному топливу и заявил, что и Европе нужно пересмотреть свою политику.
"Мы не можем продолжать стрелять себе в ногу. Европа должна продемонстрировать политический реализм, а Кипр и наш президент должен взять инициативу в свои руки", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок.
 
Мировая экономикаКИПРСШАЕВРОПАВладимир ПутинДональд ТрампЕС
 
 
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