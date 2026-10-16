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На Кипре призвали отменить энергетические санкции ЕС против России

На Кипре призвали отменить энергетические санкции ЕС против России - 16.10.2026, ПРАЙМ

На Кипре призвали отменить энергетические санкции ЕС против России

Кандидат на предстоящих в 2028 году президентских выборах на Кипре Авероф Неофиту призвал отменить антироссийские санкции Евросоюза в сфере энергетики на фоне... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T21:06+0300

2026-10-16T21:06+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Кандидат на предстоящих в 2028 году президентских выборах на Кипре Авероф Неофиту призвал отменить антироссийские санкции Евросоюза в сфере энергетики на фоне энергокризиса. "Я призываю президента Республики (Никоса Христодулидиса - ред.) на следующем саммите Европейского союза в срочном порядке поднять вопрос о пересмотре и отмене энергетических санкций против России", - сказал он на пресс-конференции, ее транслировал телеканал ANT. Неофиту сказал, что с приближением зимы все больше киприотов сталкиваются с трудностями в отоплении домов. Он отметил, что поддерживает обращение властей Кипра в Еврокомиссию с просьбой о финансовой поддержке граждан. "Но временных мер недостаточно. Мы не можем ограничиваться устранением последствий дороговизны. Мы должны также бороться с ее причинами, начиная с затрат на электроэнергию", - сказал он. Политик привел в пример договоренность России и США по дизельному топливу и заявил, что и Европе нужно пересмотреть свою политику. "Мы не можем продолжать стрелять себе в ногу. Европа должна продемонстрировать политический реализм, а Кипр и наш президент должен взять инициативу в свои руки", - сказал он. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок.

кипр

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мировая экономика, кипр, сша, европа, владимир путин, дональд трамп, ес