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Китай планирует опубликовать доклад о новых технологиях хранения энергии - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Китай планирует опубликовать доклад о новых технологиях хранения энергии
Китай планирует опубликовать доклад о новых технологиях хранения энергии - 16.10.2026, ПРАЙМ
Китай планирует опубликовать доклад о новых технологиях хранения энергии
Китай в 2027 планирует совместно со странами-участницами БРИКС опубликовать доклад о новых технологиях хранения энергии, заявил директор отдела Азии и Африки... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:28+0300
2026-10-16T14:28+0300
газ
китай
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Китай в 2027 планирует совместно со странами-участницами БРИКС опубликовать доклад о новых технологиях хранения энергии, заявил директор отдела Азии и Африки департамента международного сотрудничества Государственного управления по делам энергетики КНР Дин Вэй. Китай в 2027 году станет председательствующей страной в БРИКС. "В следующем году мы планируем совместно со всеми странами-участницами БРИКС... подготовить и опубликовать доклад БРИКС о новых технологиях хранения энергии", - заявил он в ходе ежегодной встречи экспертов Платформы энергетических исследований БРИКС в рамках форума РЭН. По его словам, Китай сейчас активно готовится к мероприятиям БРИКС, которые пройдут в следующем году, включая 12-ю Встречу министров энергетики стран БРИКС, где организатором выступит Государственное управление по делам энергетики КНР. "Двенадцатая Конференция (встреча) министров энергетики БРИКС планируется к проведению в первой половине следующего года", - отметил он. По словам Дин Вэя, в преддверии встречи на уровне министров Китай также намерен организовать три-четыре встречи старших должностных лиц стран БРИКС по энергетике. "Ожидается, что ключевым итогом этих обсуждений станет совместное коммюнике Встречи министров энергетики стран БРИКС", - добавил Дин Вэй. По его словам предполагаемый проект коммюнике будет сосредоточен на обеспечении международной энергетической безопасности, содействии развитию энергетики за счет инноваций, продвижении зеленого энергетического перехода и совместном повышении доступности энергоснабжения. Дин Вэй отметил, что Китай в 2027 году планирует совместно с государствами-членами опубликовать Руководящие принципы БРИКС по взаимному признанию стандартов зеленой энергетики. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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газ, китай, кнр, москва
Газ, КИТАЙ, КНР, МОСКВА
14:28 16.10.2026
 
Китай планирует опубликовать доклад о новых технологиях хранения энергии

Китай в 2027 году планирует опубликовать доклад БРИКС о новых технологиях хранения энергии

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Китай в 2027 планирует совместно со странами-участницами БРИКС опубликовать доклад о новых технологиях хранения энергии, заявил директор отдела Азии и Африки департамента международного сотрудничества Государственного управления по делам энергетики КНР Дин Вэй.
Китай в 2027 году станет председательствующей страной в БРИКС.
"В следующем году мы планируем совместно со всеми странами-участницами БРИКС... подготовить и опубликовать доклад БРИКС о новых технологиях хранения энергии", - заявил он в ходе ежегодной встречи экспертов Платформы энергетических исследований БРИКС в рамках форума РЭН.
По его словам, Китай сейчас активно готовится к мероприятиям БРИКС, которые пройдут в следующем году, включая 12-ю Встречу министров энергетики стран БРИКС, где организатором выступит Государственное управление по делам энергетики КНР.
"Двенадцатая Конференция (встреча) министров энергетики БРИКС планируется к проведению в первой половине следующего года", - отметил он.
По словам Дин Вэя, в преддверии встречи на уровне министров Китай также намерен организовать три-четыре встречи старших должностных лиц стран БРИКС по энергетике.
"Ожидается, что ключевым итогом этих обсуждений станет совместное коммюнике Встречи министров энергетики стран БРИКС", - добавил Дин Вэй.
По его словам предполагаемый проект коммюнике будет сосредоточен на обеспечении международной энергетической безопасности, содействии развитию энергетики за счет инноваций, продвижении зеленого энергетического перехода и совместном повышении доступности энергоснабжения.
Дин Вэй отметил, что Китай в 2027 году планирует совместно с государствами-членами опубликовать Руководящие принципы БРИКС по взаимному признанию стандартов зеленой энергетики.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ГазКИТАЙКНРМОСКВА
 
 
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