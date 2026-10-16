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Китай может помочь России в сфере водородной энергетики, заявил эксперт - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Китай может помочь России в сфере водородной энергетики, заявил эксперт
Китай может помочь России в сфере водородной энергетики, заявил эксперт - 16.10.2026, ПРАЙМ
Китай может помочь России в сфере водородной энергетики, заявил эксперт
Китай может помочь России в строительстве инфраструктуры, связанной с водородной энергетикой, по ценам ниже, чем на международном рынке, заявил РИА Новости... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T20:54+0300
2026-10-16T21:10+0300
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китай
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Китай может помочь России в строительстве инфраструктуры, связанной с водородной энергетикой, по ценам ниже, чем на международном рынке, заявил РИА Новости заместитель директора Лаборатории углеродной нейтральности Дунгуаньского инновационного центра Университета Цинхуа Мэн Сянъюй. "Китай обладает мощным потенциалом в сфере создания инфраструктуры, а Россия нуждается в инфраструктуре, связанной с водородом. Китай мог бы помочь России в строительстве таких объектов по стоимости значительно ниже среднерыночных международных расценок - это одно из ключевых преимуществ, которые предлагает Китай", - отметил Мэн Сянъюй на полях Российской энергетической недели. По его словам, Россия и Китай также могли бы сотрудничать в создании инфраструктурных объектов в странах инициативы "Один пояс - один путь", способствуя экономическому развитию региона и получая при этом взаимную выгоду. "Китай и Россия могли бы совместно инвестировать в предприятия и оборудование, связанные с водородной отраслью", - добавил Мэн Сянъюй.Эксперт уточнил, что прибыль, получаемую от этих инвестиций, Россия и Китай могли бы делить между собой."Россия обладает серьезными компетенциями и передовыми технологиями в сфере атомной энергетики. Мы (Россия и Китай - ред.) могли бы совместно изучить потенциал производства водорода с использованием атомной энергии", - предложил Мэн Сянъюй.По словам эксперта, возможности для сотрудничества России и Китая в водородной отрасли весьма обширны и выходят далеко за рамки какой-то одной сферы.Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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40
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россия, китай, москва
РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА
20:54 16.10.2026 (обновлено: 21:10 16.10.2026)
 
Китай может помочь России в сфере водородной энергетики, заявил эксперт

Мэн Сянъюй: Китай может помочь России в создании инфраструктуры водородной энергетики

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Китай может помочь России в строительстве инфраструктуры, связанной с водородной энергетикой, по ценам ниже, чем на международном рынке, заявил РИА Новости заместитель директора Лаборатории углеродной нейтральности Дунгуаньского инновационного центра Университета Цинхуа Мэн Сянъюй.
"Китай обладает мощным потенциалом в сфере создания инфраструктуры, а Россия нуждается в инфраструктуре, связанной с водородом. Китай мог бы помочь России в строительстве таких объектов по стоимости значительно ниже среднерыночных международных расценок - это одно из ключевых преимуществ, которые предлагает Китай", - отметил Мэн Сянъюй на полях Российской энергетической недели.
По его словам, Россия и Китай также могли бы сотрудничать в создании инфраструктурных объектов в странах инициативы "Один пояс - один путь", способствуя экономическому развитию региона и получая при этом взаимную выгоду.
"Китай и Россия могли бы совместно инвестировать в предприятия и оборудование, связанные с водородной отраслью", - добавил Мэн Сянъюй.
Эксперт уточнил, что прибыль, получаемую от этих инвестиций, Россия и Китай могли бы делить между собой.
"Россия обладает серьезными компетенциями и передовыми технологиями в сфере атомной энергетики. Мы (Россия и Китай - ред.) могли бы совместно изучить потенциал производства водорода с использованием атомной энергии", - предложил Мэн Сянъюй.
По словам эксперта, возможности для сотрудничества России и Китая в водородной отрасли весьма обширны и выходят далеко за рамки какой-то одной сферы.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯКИТАЙМОСКВА
 
 
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