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Расходы Китая на НИОКР в 2025 году выросли на 8,2% - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Расходы Китая на НИОКР в 2025 году выросли на 8,2%
Расходы Китая на НИОКР в 2025 году выросли на 8,2% - 16.10.2026, ПРАЙМ
Расходы Китая на НИОКР в 2025 году выросли на 8,2%
Объем общих расходов Китая на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по итогам 2025 года впервые достиг почти 3,93 триллиона юаней... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T21:19+0300
2026-10-16T21:19+0300
финансы
мировая экономика
китай
ниокр
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874361031.jpg?1792174774
ПЕКИН, 16 окт - ПРАЙМ. Объем общих расходов Китая на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по итогам 2025 года впервые достиг почти 3,93 триллиона юаней (около 584,5 миллиарда долларов), что на 8,2% больше показателя за 2024 год, передает агентство Синьхуа. "Расходы предприятий на НИОКР впервые превысили 3 триллиона юаней, а их доля в общем объеме расходов на НИОКР в общесоциальном масштабе страны составила 77,4%", - говорится в сообщении. Отмечается, что В 14-й пятилетке 2021-2025 годов среднегодовой темп роста расходов на НИОКР составил 10%, благодаря чему сейчас Китай занимает второе место по общему объему расходов на НИОКР. Интенсивность вложений достигла 2,8%, увеличившись на 0,11 процентного пункта. Китай занял 12-е место и впервые опередил средний уровень Организации экономического сотрудничества и развития, равный 2,72%. Как отмечает агентство, расходы на фундаментальные исследования выросли на 13,3%, на прикладные исследования - на 3,2%, на экспериментальные разработки - на 8,4%. Бизнес четвертый год подряд удерживает долю выше 77% и обеспечил 73,7% общего прироста расходов, являясь главной движущей силой инновационного развития.
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финансы, мировая экономика, китай, ниокр
Финансы, Мировая экономика, КИТАЙ, НИОКР
21:19 16.10.2026
 
Расходы Китая на НИОКР в 2025 году выросли на 8,2%

Синьхуа: расходы Китая на НИОКР впервые достигли суммы около 584,5 миллиарда долларов

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ПЕКИН, 16 окт - ПРАЙМ. Объем общих расходов Китая на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по итогам 2025 года впервые достиг почти 3,93 триллиона юаней (около 584,5 миллиарда долларов), что на 8,2% больше показателя за 2024 год, передает агентство Синьхуа.
"Расходы предприятий на НИОКР впервые превысили 3 триллиона юаней, а их доля в общем объеме расходов на НИОКР в общесоциальном масштабе страны составила 77,4%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что В 14-й пятилетке 2021-2025 годов среднегодовой темп роста расходов на НИОКР составил 10%, благодаря чему сейчас Китай занимает второе место по общему объему расходов на НИОКР.
Интенсивность вложений достигла 2,8%, увеличившись на 0,11 процентного пункта. Китай занял 12-е место и впервые опередил средний уровень Организации экономического сотрудничества и развития, равный 2,72%.
Как отмечает агентство, расходы на фундаментальные исследования выросли на 13,3%, на прикладные исследования - на 3,2%, на экспериментальные разработки - на 8,4%.
Бизнес четвертый год подряд удерживает долю выше 77% и обеспечил 73,7% общего прироста расходов, являясь главной движущей силой инновационного развития.
 
ФинансыМировая экономикаКИТАЙНИОКР
 
 
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