https://1prime.ru/20261016/kobjakov-874335562.html

Рынок нефти распадается на географические сегменты, заявил Кобяков

Рынок нефти распадается на географические сегменты, заявил Кобяков - 16.10.2026, ПРАЙМ

Рынок нефти распадается на географические сегменты, заявил Кобяков

Мировая экономика стремительно исчерпывает доступные запасы, а рынок фрагментируется на географические сегменты, заявил советник президента России,... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:50+0300

2026-10-16T13:50+0300

2026-10-16T13:50+0300

сша

иран

москва

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874335562.jpg?1792147855

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мировая экономика стремительно исчерпывает доступные запасы, а рынок фрагментируется на географические сегменты, заявил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков. "Мировая экономика стремительно исчерпывает доступные запасы. На начало конфликта между США и Ираном мировые запасы нефти составляли около 10 миллиардов баррелей, а сейчас они сократились до 5,5 миллиарда. Десять процентов из них практически недоступны из-за технических ограничений. Рынок фактически распадается на географические сегменты", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Российской энергетической недели (РЭН). Цены на нефть и продукты ее переработки растут, во многих местах есть острый дефицит нефтепродуктов, отметил он. "Санкционная и тарифная война, которая сейчас плавно переходит в фазу "все против всех", разрушает торговлю и логистику", - указал Кобяков. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

сша

иран

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, иран, москва