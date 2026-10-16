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Рынок нефти распадается на географические сегменты, заявил Кобяков
Рынок нефти распадается на географические сегменты, заявил Кобяков - 16.10.2026, ПРАЙМ
Рынок нефти распадается на географические сегменты, заявил Кобяков
Мировая экономика стремительно исчерпывает доступные запасы, а рынок фрагментируется на географические сегменты, заявил советник президента России,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:50+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мировая экономика стремительно исчерпывает доступные запасы, а рынок фрагментируется на географические сегменты, заявил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков.
"Мировая экономика стремительно исчерпывает доступные запасы. На начало конфликта между США и Ираном мировые запасы нефти составляли около 10 миллиардов баррелей, а сейчас они сократились до 5,5 миллиарда. Десять процентов из них практически недоступны из-за технических ограничений. Рынок фактически распадается на географические сегменты", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Российской энергетической недели (РЭН).
Цены на нефть и продукты ее переработки растут, во многих местах есть острый дефицит нефтепродуктов, отметил он.
"Санкционная и тарифная война, которая сейчас плавно переходит в фазу "все против всех", разрушает торговлю и логистику", - указал Кобяков.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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сша, иран, москва
Рынок нефти распадается на географические сегменты, заявил Кобяков
Советник президента Кобяков: мировая экономика стремительно исчерпывает доступные запасы
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мировая экономика стремительно исчерпывает доступные запасы, а рынок фрагментируется на географические сегменты, заявил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков.
"Мировая экономика стремительно исчерпывает доступные запасы. На начало конфликта между США и Ираном мировые запасы нефти составляли около 10 миллиардов баррелей, а сейчас они сократились до 5,5 миллиарда. Десять процентов из них практически недоступны из-за технических ограничений. Рынок фактически распадается на географические сегменты", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Российской энергетической недели (РЭН).
Цены на нефть и продукты ее переработки растут, во многих местах есть острый дефицит нефтепродуктов, отметил он.
"Санкционная и тарифная война, которая сейчас плавно переходит в фазу "все против всех", разрушает торговлю и логистику", - указал Кобяков.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.