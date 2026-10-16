https://1prime.ru/20261016/kobjakov-874335784.html
Кобяков оценил новые мощности по производству СПГ вне Персидского залива
Кобяков оценил новые мощности по производству СПГ вне Персидского залива - 16.10.2026, ПРАЙМ
Кобяков оценил новые мощности по производству СПГ вне Персидского залива
Новые мощности по производству сжиженного природного газа вне Персидского залива в марте-июне компенсировали примерно две трети выпавших катарских и эмиратских... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:54+0300
2026-10-16T13:54+0300
2026-10-16T13:54+0300
газ
персидский залив
иран
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Новые мощности по производству сжиженного природного газа вне Персидского залива в марте-июне компенсировали примерно две трети выпавших катарских и эмиратских объемов, сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков.
Он отметил на пресс-конференции по итогам работы Российской энергетической недели (РЭН), что до конфликта США и Израиля с Ираном через Ормузский пролив проходило почти 20% мировых поставок СПГ.
"Новые мощности вне залива несколько нивелируют сегодня проблему, за март-июнь они компенсировали примерно 2/3 выпавших катарских и эмиратских объемов. Но не полностью", - отметил он.
Перебои в Персидском заливе и биржевые цены бьют по европейскому потребителю - бизнесу и населению, добавил Кобяков.
"Для Европы вдруг выяснилось, что американцы ей компенсировать избавление от так называемой российской газовой зависимости не собираются. Из Катара газ надо еще доставить, а для этого все мощности надо отремонтировать. Правда, хоть завтра война с Ираном снова может их обнулить", - продолжил он.
В результате, по его словам, для Европы зависимость не исчезла, а поменяла форму.
"Вместо прежней опоры на дешевые российские трубопроводы усилилась привязка к морскому СПГ, прежде всего американскому и североафриканскому", - отметил Кобяков.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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газ, персидский залив, иран, европа
Газ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, ИРАН, ЕВРОПА
Кобяков оценил новые мощности по производству СПГ вне Персидского залива
Кобяков: новые мощности в Персидском заливе компенсировали две трети выпавших объемов
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Новые мощности по производству сжиженного природного газа вне Персидского залива в марте-июне компенсировали примерно две трети выпавших катарских и эмиратских объемов, сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков.
Он отметил на пресс-конференции по итогам работы Российской энергетической недели (РЭН), что до конфликта США и Израиля с Ираном через Ормузский пролив проходило почти 20% мировых поставок СПГ.
"Новые мощности вне залива несколько нивелируют сегодня проблему, за март-июнь они компенсировали примерно 2/3 выпавших катарских и эмиратских объемов. Но не полностью", - отметил он.
Перебои в Персидском заливе и биржевые цены бьют по европейскому потребителю - бизнесу и населению, добавил Кобяков.
"Для Европы вдруг выяснилось, что американцы ей компенсировать избавление от так называемой российской газовой зависимости не собираются. Из Катара газ надо еще доставить, а для этого все мощности надо отремонтировать. Правда, хоть завтра война с Ираном снова может их обнулить", - продолжил он.
В результате, по его словам, для Европы зависимость не исчезла, а поменяла форму.
"Вместо прежней опоры на дешевые российские трубопроводы усилилась привязка к морскому СПГ, прежде всего американскому и североафриканскому", - отметил Кобяков.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.