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Кобяков оценил новые мощности по производству СПГ вне Персидского залива

Кобяков оценил новые мощности по производству СПГ вне Персидского залива - 16.10.2026, ПРАЙМ

Кобяков оценил новые мощности по производству СПГ вне Персидского залива

Новые мощности по производству сжиженного природного газа вне Персидского залива в марте-июне компенсировали примерно две трети выпавших катарских и эмиратских... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:54+0300

2026-10-16T13:54+0300

2026-10-16T13:54+0300

газ

персидский залив

иран

европа

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Новые мощности по производству сжиженного природного газа вне Персидского залива в марте-июне компенсировали примерно две трети выпавших катарских и эмиратских объемов, сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков. Он отметил на пресс-конференции по итогам работы Российской энергетической недели (РЭН), что до конфликта США и Израиля с Ираном через Ормузский пролив проходило почти 20% мировых поставок СПГ. "Новые мощности вне залива несколько нивелируют сегодня проблему, за март-июнь они компенсировали примерно 2/3 выпавших катарских и эмиратских объемов. Но не полностью", - отметил он. Перебои в Персидском заливе и биржевые цены бьют по европейскому потребителю - бизнесу и населению, добавил Кобяков. "Для Европы вдруг выяснилось, что американцы ей компенсировать избавление от так называемой российской газовой зависимости не собираются. Из Катара газ надо еще доставить, а для этого все мощности надо отремонтировать. Правда, хоть завтра война с Ираном снова может их обнулить", - продолжил он. В результате, по его словам, для Европы зависимость не исчезла, а поменяла форму. "Вместо прежней опоры на дешевые российские трубопроводы усилилась привязка к морскому СПГ, прежде всего американскому и североафриканскому", - отметил Кобяков. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

персидский залив

иран

европа

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газ, персидский залив, иран, европа