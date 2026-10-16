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Мир входит в "золотой век" газа, заявил Кобяков

Мир входит в "золотой век" газа, заявил Кобяков - 16.10.2026, ПРАЙМ

Мир входит в "золотой век" газа, заявил Кобяков

Мир входит в "золотой век" газа, сегодня это топливо оказалось источником энергетической безопасности, а нефть стала инструментом экономического принуждения и... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:57+0300

2026-10-16T13:57+0300

2026-10-16T14:01+0300

газ

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москва

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мир входит в "золотой век" газа, сегодня это топливо оказалось источником энергетической безопасности, а нефть стала инструментом экономического принуждения и манипуляции, заявил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков. "Надо иметь в виду, что мир входит в "золотой век" газа. Газ больше не является переходным топливом", - отметил Кобяков на итоговой пресс-конференции Российской энергетической недели (РЭН). Ранее, по его словам, он считался временной "палочкой-выручалочкой" на период планового ухода мира от угля и нефти к возобновляемым источникам энергии. "Сегодня газ оказался источником энергобезопасности. В то время как нефть стала инструментом экономического принуждения и манипуляции", - сказал он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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