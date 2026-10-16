https://1prime.ru/20261016/kobjakov-874342044.html

Кобяков назвал энергетический суверенитет ключевым видом суверенитета

Кобяков назвал энергетический суверенитет ключевым видом суверенитета - 16.10.2026, ПРАЙМ

Кобяков назвал энергетический суверенитет ключевым видом суверенитета

Ключевым видом суверенитета будет суверенитет энергетический, который обеспечит технологическую и экономическую независимость, сказал советник президента... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T15:14+0300

2026-10-16T15:14+0300

2026-10-16T15:14+0300

россия

москва

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874342044.jpg?1792152849

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Ключевым видом суверенитета будет суверенитет энергетический, который обеспечит технологическую и экономическую независимость, сказал советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков. Подводя итоги работы Российской энергонедели он заявил, что мир входит в эпоху дорогой, кривой и рискованной логистики, а значит будет расти стоимость перевозимых ресурсов. "В этой связи ключевым видом суверенитета будет суверенитет энергетический, который обеспечит и технологический, и экономический", - сказал Кобяков. От энергоресурсов и технологий можно будет перейти к будущему процветанию, добавил он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва