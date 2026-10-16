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Кобяков назвал энергетический суверенитет ключевым видом суверенитета
Кобяков назвал энергетический суверенитет ключевым видом суверенитета - 16.10.2026, ПРАЙМ
Кобяков назвал энергетический суверенитет ключевым видом суверенитета
Ключевым видом суверенитета будет суверенитет энергетический, который обеспечит технологическую и экономическую независимость, сказал советник президента... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T15:14+0300
2026-10-16T15:14+0300
2026-10-16T15:14+0300
россия
москва
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Ключевым видом суверенитета будет суверенитет энергетический, который обеспечит технологическую и экономическую независимость, сказал советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков.
Подводя итоги работы Российской энергонедели он заявил, что мир входит в эпоху дорогой, кривой и рискованной логистики, а значит будет расти стоимость перевозимых ресурсов.
"В этой связи ключевым видом суверенитета будет суверенитет энергетический, который обеспечит и технологический, и экономический", - сказал Кобяков.
От энергоресурсов и технологий можно будет перейти к будущему процветанию, добавил он.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, москва
Кобяков назвал энергетический суверенитет ключевым видом суверенитета
Советник президента Кобяков: ключевым видом суверенитета будет суверенитет энергетический
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Ключевым видом суверенитета будет суверенитет энергетический, который обеспечит технологическую и экономическую независимость, сказал советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков.
Подводя итоги работы Российской энергонедели он заявил, что мир входит в эпоху дорогой, кривой и рискованной логистики, а значит будет расти стоимость перевозимых ресурсов.
"В этой связи ключевым видом суверенитета будет суверенитет энергетический, который обеспечит и технологический, и экономический", - сказал Кобяков.
От энергоресурсов и технологий можно будет перейти к будущему процветанию, добавил он.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.