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Европейцы "взорвали" свои страны, финансируя Украину, заявил Косачев

Европейцы "взорвали" свои страны, финансируя Украину, заявил Косачев - 16.10.2026, ПРАЙМ

Европейцы "взорвали" свои страны, финансируя Украину, заявил Косачев

Европейские политики "взорвали" свои страны, финансируя Киев, такая "бурлящая Европа" не нужна США, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T21:32+0300

2026-10-16T21:32+0300

2026-10-16T21:32+0300

мировая экономика

россия

сша

европа

украина

константин косачев

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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Европейские политики "взорвали" свои страны, финансируя Киев, такая "бурлящая Европа" не нужна США, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Европейцы "взорвали" Европу, спонсируя Украину и поощряя Украину на конфликт с Россией, это украинских, это европейских рук дело чистой воды", - сказал сенатор ИС "Вести". По его мнению, США "такая бурлящая Европа, которая не пойми куда движется и не пойми на какие средства будет жить, кроме американских, совершенно точно не нужна".

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мировая экономика, россия, сша, европа, украина, константин косачев