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Европейцы "взорвали" свои страны, финансируя Украину, заявил Косачев
Европейцы "взорвали" свои страны, финансируя Украину, заявил Косачев - 16.10.2026, ПРАЙМ
Европейцы "взорвали" свои страны, финансируя Украину, заявил Косачев
Европейские политики "взорвали" свои страны, финансируя Киев, такая "бурлящая Европа" не нужна США, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T21:32+0300
2026-10-16T21:32+0300
2026-10-16T21:32+0300
мировая экономика
россия
сша
европа
украина
константин косачев
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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Европейские политики "взорвали" свои страны, финансируя Киев, такая "бурлящая Европа" не нужна США, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Европейцы "взорвали" Европу, спонсируя Украину и поощряя Украину на конфликт с Россией, это украинских, это европейских рук дело чистой воды", - сказал сенатор ИС "Вести". По его мнению, США "такая бурлящая Европа, которая не пойми куда движется и не пойми на какие средства будет жить, кроме американских, совершенно точно не нужна".
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мировая экономика, россия, сша, европа, украина, константин косачев
Мировая экономика, РОССИЯ, США, ЕВРОПА, УКРАИНА, Константин Косачев
Европейцы "взорвали" свои страны, финансируя Украину, заявил Косачев
Косачев: европейские политики "взорвали" свои страны, финансируя Украину
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Европейские политики "взорвали" свои страны, финансируя Киев, такая "бурлящая Европа" не нужна США, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Европейцы "взорвали" Европу, спонсируя Украину и поощряя Украину на конфликт с Россией, это украинских, это европейских рук дело чистой воды", - сказал сенатор ИС "Вести".
По его мнению, США "такая бурлящая Европа, которая не пойми куда движется и не пойми на какие средства будет жить, кроме американских, совершенно точно не нужна".